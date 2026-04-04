La caída de la recaudación se hizo sentir en una baja de la Coparticipación Federal

Durante el tercer mes de 2026, las transferencias automáticas de recursos del Estado Nacional hacia las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) experimentaron una nueva baja en términos reales.

Los envíos totales alcanzaron los $5.050.838 millones, lo que representa una caída del 4,3% al descontar el efecto de la inflación.

El reporte destaca que esta baja se produce a pesar de un incremento nominal del 26,4% respecto al mismo mes del año anterior, cuando se enviaron $3.995.000 millones. La persistencia del proceso inflacionario —estimado en un 3% para marzo en el análisis— terminó por licuar el poder adquisitivo de los fondos transferidos.

El análisis por provincias revela una marcada disparidad en el impacto de la caída de recursos.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) fue la más perjudicada, con un descenso real de sus recursos del 7,2% (recibió $108.760 millones).

En el otro extremo aparece Salta que recibió $195.244 millones y se destacó como la única jurisdicción del país que logró una variación positiva en sus ingresos reales, con un leve incremento del 0,4 por ciento.

Corrientes aparece con una caída del 4,7% (recibió $179.554 millones).

En el NEA la provincia más afectada fue Formosa con una baja del 5,2% ($171.502 millones), por su parte Chaco sufrió una disminución del 5,1% ($236.816 millones). Mientras que en Misiones, la merma fue del 4.3% ($160.767 millones).

La contracción de los recursos distribuidos por coparticipación neta, que excluye leyes especiales y compensaciones, fue aún más profunda que la del consolidado total, alcanzando un descenso real del 7,4 por ciento. El informe atribuye este fenómeno principalmente al desempeño de los dos pilares del sistema tributario argentino: el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que en conjunto representan aproximadamente el 94% de la masa coparticipable neta.

Al analizar el acumulado de los primeros tres meses del año, las transferencias automáticas totales sumaron $16.342.000 millones, frente a los $13.169.000 millones del primer trimestre de 2025. En términos reales, esto representa una contracción del 6,4% para el consolidado de todas las jurisdicciones.

Frente a este panorama, el Gobierno de Javier Milei tiene listo un decreto para implementar un nuevo esquema de adelantos de coparticipación a 12 provincias, entre ellas Corrientes. La medida contempla un tope de hasta $400.000 millones y busca aliviar las necesidades de corto plazo de los distritos sin que deban recurrir al mercado de deuda.