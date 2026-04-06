La Municipalidad de Corrientes inicia el pago del plus de abril para todos sus agentes

La Municipalidad de Corrientes confirmó el esquema de pagos del plus correspondiente al mes de abril. El proceso de liquidación se encuentra segmentado para garantizar el orden en los puntos de cobro presencial y la disponibilidad inmediata para quienes ya operan con tarjeta de débito.

Bancarizados: disponibilidad inmediata

A partir del martes 7 de abril, los trabajadores de planta, contrato y agentes Neike bancarizados tendrán los fondos depositados en sus cuentas. El dinero estará disponible para ser retirado a través de la red de cajeros automáticos habilitados sin restricciones de horario.

Por otro lado, los agentes Neike que ya están bancarizados pero que aún no cuentan con su tarjeta física, deberán retirar el monto por ventanilla. Para ello, deberán dirigirse a la sucursal del Banco de Corrientes ubicada en la avenida Teniente Ibáñez 1826, siguiendo estrictamente el cronograma por terminación de documento nacional de identidad.

Esquema para agentes Neike no bancarizados

Para aquellos trabajadores que perciben el beneficio de forma presencial, la atención se centralizará en la sede de la Caja Municipal de Préstamos (CMP), situada en Brasil 1269. Los horarios habilitados son de 07:30 a 12:30 y de 16:00 a 20:00.

El cronograma se divide de la siguiente manera: