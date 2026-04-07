Audiencia Pública por el segundo puente con Chaco

El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) convocó a una audiencia para debatir sobre el impacto ambiental de la futura del proyecto “Conexión Física entre Chaco y Corrientes variantes de paso ciudad de Resistencia (Chaco) y Corrientes (Corrientes)”.

El debate se realizará esye miércoles 8 de abril a las 9 en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la Unne, situada en la calle Salta 459 de la ciudad de Corrientes.

Cómo participar y acceder al estudio

Para quienes deseen analizar los detalles técnicos, el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) estará disponible para consulta desde el 18 de marzo hasta el 6 de abril. Los interesados podrán tomar vista del documento en la sede del Icaa (de 8:00 a 12:30) o a través del sitio web de Vialidad Nacional.

Aquellos vecinos o entidades que quieran realizar exposiciones orales durante la audiencia deberán:

Inscribirse: El registro estará abierto en la sede del ICAA hasta el 6 de abril.

Presentar informe: Es necesario entregar por escrito un resumen que refleje el interés en el proyecto y el contenido de la exposición.

Acreditar personería: En caso de representar a una organización, se deberá presentar el instrumento legal correspondiente.

Para el público que solo desee presenciar el debate, no se requiere inscripción previa. Una vez concluida la jornada, el Icaa tendrá un plazo de 10 días para elevar un informe de cierre y dictar la resolución final.

El formulario para inscribirse en el Registro de Participantes estará disponible en la sede del Icaa y Vialidad Nacional hasta el día 06 de abril de 2026. Para presenciar la audiencia pública no se requiere inscripción en el Registro de Participantes.

Concluida la audiencia publica, el área de Implementación del Icaa elevará a la Administración General del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente, en el plazo de 10 días desde la finalización de la audiencia, un informe de cierre.

Asimismo, el administrador general del Icaa procederá a adoptar la resolución final sobre la cuestión puesta en consulta.

Dicha posición se agregará a las actuaciones administrativas y se publicará en el sitio de Internet del Icaa.

Paso obligado

La audiencia corresponde a un paso obligado que el Gobierno de Corrientes aplazó por un año. Así lo había dispuesto el entonces gobernador Gustavo Valdés mediante el Decreto Nº 26 del 20 de enero de 2025, a través del cual el mandatario provincial aprobaba la Resolución 001/2025 del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente, que establecía “diferir” por un año, la audiencia pública y la presentación de documentación sobre el Proyecto Ejecutivo y Plan de Trabajo para el Segundo Puente Chaco-Corrientes.

En ese entonces fue Guillermo Francos, jefe de Gabinete, quien comunicó esta situación a los legisladores nacionales, de que la administración no otorgó la licencia ambiental, fundamental para avanzar con el proyecto de obra.

“El Gobierno de la Provincia de Corrientes no entregó documentaciones necesarias para que avance el proyecto ejecutivo del Segundo Puente interprovincial con la provincia del Chaco”, habían señalado desde el Gobierno libertario en diciembre del año pasado. Además, se informó que el crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarollo (BID) se extendió.

En noviembre de 2023, durante la gestión nacional anterior, el directorio del BID había aprobado el financiamiento de esta gran obra de infraestructura en un 77%.

No obstante ello, en las normativas el Icaa responsabilizó a la consultora privada, que evaluó el proyecto ejecutivo, y a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) de hacer “requerimientos complementarios para la aprobación del proyecto, los cuales a la fecha no han sido presentados.

Como así también se ha remarcado en las reiteradas comunicaciones que la audiencia pública debe realizarse en la zona donde se emplazará el proyecto”.