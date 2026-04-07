Preocupación por la autovía y análisis de la reforma laboral

La agenda productiva de Corrientes sumó un nuevo capítulo de debate y definiciones. En su más reciente reunión de Comisión Directiva, la Federación Empresarial de Corrientes puso el foco en una serie de temas que atraviesan de manera directa el desarrollo económico y social de la provincia, con especial énfasis en la situación de la obra pública, el escenario laboral y el fortalecimiento institucional.

Uno de los puntos que concentró mayor preocupación fue la paralización de la obra de la autovía, considerada estratégica tanto para la conectividad como para la dinámica comercial y turística. Desde la entidad advirtieron sobre el impacto negativo que esta situación genera en frentistas, vecinos y en la actividad económica en general, y acordaron avanzar con gestiones ante legisladores nacionales y organismos competentes para impulsar su reactivación.

En paralelo, el encuentro sirvió para analizar el contexto de la reforma laboral, particularmente en relación con los amparos y medidas cautelares que afectan a algunos de sus artículos. En este marco, los integrantes de la Comisión coincidieron en la necesidad de seguir de cerca la evolución del escenario normativo, atentos a sus posibles consecuencias sobre el entramado productivo.

La mirada de la Federación también se proyecta hacia el interior provincial. En ese sentido, se avanzó en la organización de una próxima reunión institucional en Gobernador Virasoro, con el objetivo de consolidar un perfil más federal y ampliar la presencia de la entidad en distintos puntos de Corrientes.

A su vez, se planteó la posibilidad de generar nuevos espacios de encuentro mediante la convocatoria a expositores y conferencistas, orientados no solo a los socios sino a la comunidad en general. La iniciativa apunta a promover instancias de análisis, intercambio y formación sobre temas clave para el desarrollo económico y social.

Con una agenda que combina preocupación por la coyuntura y proyección a futuro, la Federación Empresarial reafirma su rol como actor activo en la construcción de políticas y propuestas para el crecimiento de Corrientes.