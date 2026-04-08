El gobernador Juan Pablo Valdés avanza en gestiones para potenciar la industria

Este miércoles en el Centro Administrativo, el gobernador Juan Pablo Valdés informó que recibió a representantes de la empresa de ensamblaje de maquinaria agrícola Mahindra Rise y al intendente de Ituzaingó Emilio Nicolás con el objetivo de ver su instalación en el Parque Industrial de esa localidad.

Es por eso que, Valdés comunicó que “recibí a representantes de Mahindra Rise y al intendente Emilio Nicolás, para analizar las posibilidades de instalación de una planta de ensamblaje de maquinaria agrícola, en el Parque Industrial de Ituzaingó” y a la vez, destacó que “nuestra provincia atrae cada vez más inversores y empresas, y los parques industriales son grandes oportunidades para su desarrollo”.

Y por último, argumentó que “esto nos permite más participación y visibilización en el mercado internacional y trabajo para los correntinos”.