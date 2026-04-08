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Plus Unificado: así es el cronograma de pago para estatales de Corrientes

El beneficio abarca a empleados, jubilados y pensionados de la administración pública provincial.

Por El Litoral

Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 08:52

El Gobierno de Corrientes comenzará a pagar entre este jueves 9 y el miércoles 15 de abril el Adicional Remunerativo Mensual, conocido como Plus Unificado. El monto corresponde a $110 mil por beneficiario y alcanza a los empleados activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial.

El cronograma de pagos quedó establecido según la terminación del Documento Nacional de Identidad:

  • Jueves 9 de abril: terminados en 0 y 1.

  • Viernes 10 de abril: terminados en 2 y 3.

  • Lunes 13 de abril: terminados en 4 y 5. Este tramo estará disponible desde el sábado 11 por homebanking y cajeros automáticos del Banco de Corrientes.

  • Martes 14 de abril: terminados en 6 y 7.

  • Miércoles 15 de abril: terminados en 8 y 9.

 

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