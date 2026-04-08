Plus Unificado: así es el cronograma de pago para estatales de Corrientes

El Gobierno de Corrientes comenzará a pagar entre este jueves 9 y el miércoles 15 de abril el Adicional Remunerativo Mensual, conocido como Plus Unificado. El monto corresponde a $110 mil por beneficiario y alcanza a los empleados activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial.

El cronograma de pagos quedó establecido según la terminación del Documento Nacional de Identidad: