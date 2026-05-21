Polich acompañó la inauguración de la nueva Casa del Estudiante de Luz y Fuerza

El intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich, participó este jueves al mediodía de la inauguración de la nueva “Casa del Estudiante” del Sindicato de Luz y Fuerza de Corrientes, una obra destinada a albergar a jóvenes hijos e hijas de afiliados provenientes de distintos puntos de la región que llegan a la capital correntina para cursar estudios superiores.

Impacto positivo

Tras el encuentro en la sede del sindicato, por calle Moreno al 1900, el intendente Polich destacó la importancia social y educativa del nuevo espacio, que permitirá alojar a 63 estudiantes de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Entre Ríos, e incluso de provincias como Salta y Jujuy.

“Agradecemos primero que nada la invitación por parte del Sindicato de Luz y Fuerza. Aquí se van a albergar a más de 60 estudiantes, una cuestión muy importante desde el punto de vista social y de la posibilidad de formación que brinda el sindicato”, expresó Polich.

El jefe comunal remarcó además el impacto positivo que tendrá la residencia para las familias de los estudiantes, al representar una ayuda concreta para afrontar los costos que implica radicarse en la ciudad para estudiar.

En ese sentido, sostuvo que la iniciativa también fortalece el perfil de Corrientes como polo universitario de referencia en la región.

“Desde la gestión municipal estamos siempre tratando de acompañar a todo lo que pueda posicionar a Corrientes como una ciudad universitaria, que mucho más allá de todos sus recursos naturales y turísticos, también sea una referencia regional por la oferta educativa que tiene”, afirmó.

Polich valoró también la inversión realizada por el Sindicato de Luz y Fuerza y resaltó la calidad de la infraestructura inaugurada. “Es un gran aporte para la economía familiar y ojalá que los estudiantes puedan aprovecharlo y que de acá salgan muy buenos profesionales que nos ayuden a tener una sociedad cada vez mejor”, agregó.

La obra

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de Corrientes, Ernesto Montiel, celebró la concreción de la obra y señaló que la residencia recibirá a estudiantes de distintas provincias del país.

“Hoy tenemos la dicha de poder inaugurar la nueva Casa del Estudiante para todos los hijos de afiliados. Hace exactamente 11 meses y 17 días que se empezó la obra y gracias a Dios se terminó”, indicó Montiel, quien adelantó que próximamente comenzará el traslado de los jóvenes a las nuevas instalaciones.

