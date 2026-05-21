Corrientes inauguró la 8° edición de ArteCo

La ciudad de Corrientes comenzó a vivir una nueva edición de ArteCo, la Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes, que este año celebra su octava edición consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes del Nordeste argentino. La inauguración oficial se realizó en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC), encabezada por el gobernador Juan Pablo Valdés, y contó con presencia de la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez.

El gobernador Juan Pablo Valdés celebró que hace 8 años se viene realizando esta Feria de Arte Contemporáneo, y a la vez recordó por su organización en los años anteriores al entonces gobernador Gustavo Valdés y todo su equipo de Gobierno y manifestó que “no solamente fue una mirada hacia el ArteCo sino que también, hacerlo en este lugar, reivindica el valor a la inversión y a toda la mirada que ha tenido el Gobierno de la provincia de Corrientes no solamente hoy sino en todo este tiempo y que permite que los correntinos tengamos esta posibilidad de ver este hermoso Museo de Arte Contemporáneo”.

El gobernador destacó que “este es el lugar donde los correntinos van a mostrar sus talentos, su pasión, toda esa plenitud, su arte que nace y que brilla en la cultura de Corrientes” y agregó que “hoy esto se transforma en un espacio que tenemos los correntinos y que le permite, a muchísimos artistas, no solamente de Corrientes y de Argentina, sino a los de países vecinos poder venir a compartir con nosotros el arte”.Para finalizar su discurso, Valdés remarcó el valor de tener este tipo de evento y que son pocas las provincias que poseen ese privilegio: “Esto no es el trabajo de un día, es el trabajo de mucho tiempo que se viene haciendo, que se viene valorando y que se viene poniendo mucho a nuestra cultura para transferirla a lo largo del tiempo” y añadió que “los correntinos debemos valorar este tipo de eventos, el ArteCo se ha transformado en uno de los eventos principales de este tipo de arte en el país” concluyó.Por su parte, la presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez dijo que el evento cultural significa: "Reafirmar quiénes somos, y cuánto valor le damos al arte como parte esencial de nuestra identidad” y agregó que “ArteCo es una invitación a mirar, a emocionarnos, a descubrir nuevas voces, pero también es una apuesta concreta al futuro porque si hablamos de arte hablamos de trabajo, de desarrollo y de oportunidades”.

El intendente capitalino, Claudio Polich al tomar la palabra recalcó que “nosotros como ciudad de Corrientes, somos tal vez uno de los más beneficiados porque esta infraestructura está en la Capital y esto irradia cultura por todos lados” y añadió “tiene que ver con la posibilidad de manifestar de que nuestros artistas puedan exponer lo que cada uno de ellos consideran y detrás de eso, está el sentir de una sociedad, de una comunidad y por eso también nos sentimos identificados y orgullosos”.El curador de ArteCo, Marcelo Dansey al manifestarse ante los presentes expresó que “vivimos una construcción de nuevos paradigmas, la inversión pública en cultura además de ser cada vez más rara, es siempre transformadora por las emociones, por las experiencias, por los sentimientos, por los saberes que nos suscitan, por las preguntas que las obras de arte nos dejan” y a la vez indicó que “por el impacto económico que tienen, una comunidad artística es una comunidad económica y más allá del intercambio material, lo monetario, también circula la emocional, lo simbólico, lo afectivo y lo intelectual”.

El evento

Organizado por el Gobierno provincial a través del Instituto de Cultura, ArteCo 2026 se extenderá hasta el 24 de mayo con una programación expandida que reunirá a artistas, galerías, colectivos y gestores culturales. Bajo la curaduría de Marcelo Dansey, la feria propuso este año una mirada sobre la relación entre arte, museo y mercado, incorporando reflexiones vinculadas a la memoria, la patrimonialización y la identidad cultural del Nordeste.

El evento fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia declaración 103/26, por la Honorable Cámara de Diputados y por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes, declaración N°84, asimismo fue declarado de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de Nación.

La edición 2026 registró un récord de postulaciones, reflejando el crecimiento sostenido de la feria y su consolidación como espacio de profesionalización, circulación y comercialización artística.