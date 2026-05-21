Jornada sobre Inteligencia Artificial en el ámbito legislativo 

En el marco de Programa de Modernización e Innovación que lleva adelante el Gobierno de Corrientes, los presidentes de las cámaras legislativas Pedro Braillard Poccard y Eduardo Tassano –de Senadores y Diputados respectivamente- invitan a participar de la “Jornada de elaboración de acciones para la implementación de Inteligencia Artificial en el ámbito legislativo”.

Se llevará a cabo este viernes 22 de mayo a partir de las 9.30 horas en el Auditorio Julián Zini, sito en Blas Benjamín de la Vega 1699 de la ciudad de Corrientes.

La actividad reunirá a especialistas, académicos, parlamentarios y funcionarios del Poder Ejecutivo con el objetivo de promover el intercambio de experiencias y aportes vinculados a la materia.

“El objetivo es aprender de experiencias y saberes e identificar los aspectos claves que se deben contemplar para un uso transformador y eficiente de la IA”, destacó el presidente de Diputados Eduardo Tassano quien también subrayó el sentido interdisciplinario de la jornada.

La apertura del evento estará a cargo de ambos presidentes legislativos y el presidente del Instituto de Modernización e Innovación de la provincia de Corrientes Lic Juan Francisco Bosco.



Programa

Eje 1: IA Y PARLAMENTOS

-Desafíos y oportunidades de la IA en el sector público: IA y Políticas Públicas anticipatorias. Del Estado reactivo al Estado predictivo.

Expositor: Maximiliano Campos Rios, Director de la Maestría en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

-Soluciones digitales para el fortalecimiento democrático: Chile y el proyecto CAMINAR.

Expositor: Dr. Luis Rojas Gallardo, Prosecretario de la Cámara de Diputados de Chile.

-Qué aspectos del quehacer parlamentario puede mejorar, dónde están las oportunidades.

Expositora: Dolores Martínez, Prosecretaria del Senado de la Nación.

-Desarrollo de capacidades institucionales para la transición digital.

Expositor: Mgtr. David Groisman, Director del Programa de Estado y Gobierno, CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).



Eje 2: PLAN DE ACCIÓN

-La búsqueda del Estado inteligente: diagnóstico, decisiones basadas en evidencia y resultados de calidad. Expositor: Mgtr. Mauro Solano, FederAI (Foro de Estados para el Desarrollo de Estrategias y Reformas hacia Administraciones Inteligentes).

-Trabajo colaborativo para la disponibilidad de datos, monitoreo tecnológico y evaluación: articulación con el Poder Ejecutivo, sociedad civil y universidades. Expositores: Dr. Anibal Gronda, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de la Cuenca del Plata; Mgtr. Federico Agostini, Coordinador Ejecutivo de Planificación y Gestión de Inteligencia Artificial y Transformación Digital. Universidad Nacional del Nordeste.

Eje 3

IMPACTOS LOGRADOS Y RETOS

-La gobernanza como principio: Directrices para una implementación segura, ética y confiable.

Expositor: Dr. Juan de Dios Cincunegui, Director del Programa ¨Derecho Parlamentario Profundizado¨ y del curso ¨Inteligencia Artificial y Parlamentos¨. Director Adjunto del Centro internacional de estudios, investigación y prospectiva parlamentarios (CIDEIPP). Universidad Austral.

- IA en perspectiva comparada: Colaboración y redes para afrontar retos conjuntos:

- El caso de Parlamericas como espacio de intercambio. Expositora: Lic. Natalí Casanova- Burkholder, ParlAmericas.

-La Fundación Hanns Seidel como promotora de capacidades digitales y fortalecimiento institucional. Expositor: Dr. Klaus G. Binder, representante de la Fundación Hanns Seidel - Argentina.

-Impactos de la IA en los entornos legislativos y democracia digital: IA como herramienta de gestión para generar valor democrático.

-El caso de la Ciudad de Buenos Aires y el Senado de la Provincia de Mendoza. Expositores: Ornela Flavia Vanzillotta, Directora de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lic. Lucas Faure, Secretario Legislativo del Senado de la Provincia de Mendoza. Lic. Gustavo Coronel, Coordinador de Información Parlamentaria del Senado de Mendoza.

Se transmitirá en vivo por el canal de Youtube y Facebook de Cámara de Diputados de Corrientes.