El Gobierno recibió 20 ofertas para concesionar 3900 kilómetros de rutas nacionales: qué tramos afectarán a Corrientes

El Ministerio de Economía de la Nación, conducido por Luis Caputo, realizó la apertura de sobres de la licitación para concesionar ocho tramos de rutas nacionales que superan los 3.900 kilómetros de extensión en todo el país. La medida, enmarcada en la Etapa III de la denominada Red Federal de Concesiones, impactará de forma directa en la conectividad del noreste argentino (NEA) al incluir corredores estratégicos que atraviesan las provincias de Corrientes, Chaco y Misiones.

El acto administrativo se ejecutó mediante la plataforma digital Contrat.Ar y registró la participación de 20 consorcios empresarios oferentes.

Según especificó Vialidad Nacional, el esquema diseñado por la administración de Javier Milei establece que las obras de explotación, administración y mantenimiento vial contarán con un financiamiento 100% privado, eliminando de forma definitiva los aportes financieros y subsidios por parte del Estado nacional.

A cambio, las firmas ganadoras financiarán las tareas mediante la libre fijación y cobro de tarifas de peaje en base a las ofertas económicas presentadas.

Los dos tramos clave que cruzan Corrientes

Dentro del paquete licitatorio nacional (Licitación Pública 504-0015-LPU26), la región litoraleña quedó dividida en dos grandes unidades de negocios que modificarán el mapa vial de la provincia:

Tramo Litoral: comprende una extensión de 546,74 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 16 . El recorrido se inicia en la localidad chaqueña de Presidencia Roque Sáenz Peña, cruza el puente interprovincial hacia la ciudad de Corrientes y finaliza en el acceso a Loreto . Este trazado representa la columna vertebral del transporte de carga y pasajeros entre el NEA y la Mesopotamia.

Tramo Noreste: abarca 456,22 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 105. El corredor une la localidad correntina de Loreto con la ciudad misionera de Puerto Iguazú, atravesando Posadas, Montecarlo, Eldorado y Wanda. Es una vía crítica para el turismo internacional y el comercio fronterizo con el Mercosur.

Adiós a la obra pública: el nuevo modelo tarifario

Las propuestas empresariales fueron entregadas bajo la modalidad de doble sobre. El primero contiene los antecedentes técnicos y la solvencia financiera de las constructoras, mientras que el segundo resguarda la propuesta económica sustancial: el valor de la tarifa de peaje que cada empresa pretende aplicar sobre las cabinas de las rutas nacionales para rentabilizar la inversión y asegurar el mantenimiento de las calzadas.

El proyecto de privatización total de la red de caminos no es exclusivo del norte del país. El plan oficial del Ejecutivo centralizado por Luis Caputo se complementa con la concesión simultánea de otros seis tramos en puntos neurálgicos de la Argentina: el tramo Centro (681 km en rutas 9, 19 y 34), el Mesopotámico (276 km en rutas 12 y 18), el Centro-Norte (536 km en ruta 34), el Noroeste (596 km en rutas 9, 34 y 66), el Chaco-Santa Fe (497 km sobre la ruta 11) y Cuyo (329 km en la ruta 7), consolidando el repliegue definitivo del Estado de la obra pública nacional.