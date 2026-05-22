Especialistas coincidieron en el uso eficiente de la IA en el ámbito parlamentario

Se desarrolló con todo éxito la Jornada sobre Inteligencia Artificial en el ámbito legislativo, con la presencia de autoridades del parlamento provincial encabezadas por Pedro Braillard y Eduardo Tassano, sentándose las bases para el correcto uso de la IA como complemento de la labor humana en pos de defender los principios democráticos y preservar el valor del criterio humano en cada accionar diario.

La jornada desarrollada en el Auditorio Julián Zini, organizada por el área de Modernización Legislativa reunió a diputados y senadores provinciales, sus equipos técnicos y más de 600 participantes presenciales, más los que siguieron vía Youtube (material que sigue disponible para todos los interesados).

Estuvieron presentes: el presidente del STJ Guillermo Semhan, el rector de la UNNE Omar Larroza, la directora del Banco de Corrientes Laura Sprovieri, el presidente del Concejo Deliberante Marcos Amarilla; el senador nacional Eduardo Vischi, legisladores provinciales y municipales, entre muchos otros invitados especiales e interesados en la materia.

En la apertura, el presidente Eduardo Tassano remarcó que “se trata de eficientizar los procesos legislativos”, acotando que la calidad legislativa depende no solo de la voluntad política, sino de la preparación técnica del capital humano y el dominio de herramientas modernas. “Preparar para lo que se va a venir en un mundo cambiante, donde la tecnología tiñe lo que se hace diario y eso va exigiendo actualización”, conceptualizó para subrayar la importancia de escuchar “a los que saben”.

Aclaró el presidente de Diputados que es un proceso irreversible que puede llevar años.

Los mismos “tienen que llegar a la comunidad y mostrar mayor transparencia, para mejorar la confianza ciudadana”.

Primeramente comentó su diálogo con el titular del Senado. “Hablamos con Pedro (Braillard) que dentro del Programa de Modernización que lleva adelante el gobierno provincial, teníamos que trabajar desde la Legislatura para preparar a la misma en lo que se va a venir”, recordó.

“Esto implica desafíos, éticos y morales que tenemos que discutir, pero finalmente, aunque apliquemos la inteligencia artificial, el hombre y el control del hombre sobre ello tiene que ser una herramienta para agilizar, para mejorar, para transparentar, pero una herramienta donde los hombres lúcidos tienen que manejar el sistema”, reiteró.

“El objetivo nuestro es instalar el tema, abrir un camino y que Corrientes en el futuro a nivel legislativo acompañe el programa de modernización del gobierno provincial y que los ciudadanos puedan decir con orgullo que Corrientes trabaja para adelante”, concluyó.

El titular del Senado Pedro Braillard Poccard comenzó su alocución diciendo: “Este es una concurrencia realmente hermosa. Gracias doctor Tassano por habernos invitado a trabajar en conjunto en este tema tan apasionante porque esta ha sido una iniciativa que partió hacia arriba, que partió de la Cámara de Diputados”.

“Como tenemos un sistema Bicameral -acotó- nosotros inmediatamente aceptamos sumarnos a esto y tratar de ver qué podemos aportar”, dijo.

“En el caso del Poder Legislativo, partiendo de la base que la ley es la principal fuente del derecho, tenemos que tomar en cuenta algo que es el procedimiento parlamentario. Y en el procedimiento parlamentario todas aquellas innovaciones que permita que sea lo más transparente, lo menos contradictorio posible, alimenten para bien la fortaleza de la ley. Eso es lo que ha decidido encarar el presidente de la cámara de diputados, y que nosotros vamos acompañar”, concluyó para también mencionar el pedido del Papa León en cuanto a la ética en su uso.

La primera disertación estuvo a cargo de Juan Francisco Bosco, presidente del Instituto de Modernización e Innovación del Gobierno de la Provincia, quien habló de la transformación digital ya iniciada y detalló los avances en ese sentido.

Habló de 3 procesos: transformación, simplificación y gobierno inteligente. Para ello, desarrolló alianzas estratégicas con distintos organismos como UNNE y Telco.

En cuanto a la innovación pública indicó que el primer paso de la desburocratización y sobre todo en la utilización de los procesos. “También lleva algo que nos interesa mucho también que es generar un Ecosistema Tech que lo estamos haciendo con eventos como estos. Por ejemplo, estos son los eventos que nos permiten conocer a expertos y de acá -quizás- llevar ideas, pero sobre todo los contactos para luego seguir fortaleciendo los vínculos relacionados, lo que nos interesa”, relató.

“El gobernador quiere armar ese ese gran HUB de conocimiento en toda en toda la provincia y sumar a los jóvenes”, destacó para desarrollar el trabajo en conjunto con otros poderes del estado y sector privado.



Disertaciones

En el eje 2 de “IA y Parlamentos” lo hicieron Dr. Maximiliano Campos Ríos, Director de Maestría en Administración Pública de la UBA y Esteban Sánchez, Jefe área Sistemas de Información de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile (virtual). Se amplió el proyecto “Caminar”.

La prosecretaria del Senado de la Nación Dolores Martínez habló del uso de la IA en el Senado del país. “Hace año y medio comenzamos a pensar cómo adaptarnos a su uso… Es importante diseñar un modelo estratégico para vincular la dimensión ética y al servicio del interés democrático”, comenzó diciendo.

Desarrolló los pilares de dicho modelo y mencionó la regulación necesaria dentro de las instituciones, que mientras se espera la reglamentación legal se puede usar un manual de buenas prácticas. “Mejorar la gestión, de eso se trata. Como damos más valor a la tarea que hacemos”, sostuvo para comentar las capacitaciones constantes.

Cerró el primer módulo de las disertaciones David Groisman Director del Programa de Estado y Gobierno de CIPPEC.

Moderaron: diputada Andrea María Giotta y el senador Noel Breard.

Sobre el “Plan de Acción” –Eje 3- expusieron: Mgter Mauro Solano del Foro de Estados para el Desarrollo de Estrategias y Reformas hacia Administraciones Inteligentes -FederIA-, Aníbal Gustavo Gronda, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Cuenca del Plata (remoto); Federico Agostini, Coordinador Ejecutivo de Planificación y Gestión de IA y Transformación Digital de la UNNE.

Moderó: la diputada Sofía Brambilla.

En módulo 4 “Directrices para una implementación segura, ética y confiable”: Juan De Dios Cincunegui, Director adjunto del Centro Internacional de estudios, investigación y prospectiva parlamentarios –CIDEIPP- y de la Universidad Austral; Natalí Casanova-Burkholder de ParlAmérica (vía virtual), Klaus G. Binder representante de la Fundación Hanns Seidel-Argentina, Ornela Flavia Vanzillotta de la Legislatura de Buenos Aires, Lucas Faure, Secretario Legislativos del Senado de Mendoza; Gustavo Coronel del Senado de Mendoza.

Moderadores: diputado Hugo Calvano y senadora Carlota Carballo.

El representante de la Fundación Hanns Saidel Argentina, Dr. Klaus G. Binder, compartió la experiencia alemana en la implementación de este tipo de herramientas en los parlamentos locales, considerando que “la IA constituye un modulador de la transformación digital de nuestra sociedad”.

Felicitó a la legislatura correntina por promover espacios de intercambio y constante actualización.



Conclusiones

Los expositores coincidieron en que la capacitación continua es el único camino para que el Poder Legislativo sea eficiente, logrando colocar la innovación al servicio del ciudadano común, aclarando que la misma debe ir paulatinamente bajo criterios de ética, transparencia y visión estratégica.

“El uso de la IA debe garantizar el respeto a los derechos humanos y la impugnabilidad de las decisiones administrativas”, señalaron los especialistas.

Cabe destacar que desde el parlamento correntino se vienen desarrollando cursos para fomentar el interés por las nuevas herramientas digitales, además de la capacitación propia en técnica legislativa.

Los organizadores creen que con la experiencia de otros parlamentos y el conocimiento adquirido la Legislatura de Corrientes se encamina al “hoy y mañana” de manera de responsable e informada, en la meta final de “mayor participación pública”.

“Los modelos de IA también pueden ofrecer información predictiva al pronosticar tendencias, posibles impactos de las políticas y el sentimiento del público. Posteriormente, dicha previsión permite a los legisladores abordar de manera proactiva las cuestiones emergentes, mejorando la eficacia del trabajo parlamentario y por ende colaborando en la confianza social”, resaltaron los expositores a la vez de hablar de ciberseguridad, desde la acción humana.