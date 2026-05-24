Nación perdonará la deuda de $60.000 millones de Corrientes con Cammesa

n La media sanción de la Ley de Zonas Frías en la Cámara de Diputados de la Nación incluye la condonación de la deuda que la Dpec mantiene con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa)

Esta medida, que depende de la aprobación del Senado, limpiará el balance de la empresa provincial y representará un alivio significativo a sus finanzas.

El diputado nacional de la Libertad Avanza, Lisandro Almirón, confirmó a El Litoral que “el compromiso del Gobierno nacional es cumplir con Corrientes. Yo mismo me reuní con las autoridades de Cammesa para conocer en detalle los pasivos que mantiene la Provincia hasta el mes de abril”.

“Somos la Libertad Avanza y cumpliremos con nuestros compromisos”, dijo el legislador nacional.

“La deuda es esta abril de 2026. Un pasivo que se inició con la gestión de Alberto Fernández cuando no les permitió los aumentos de tarifas”, detalló.

La deuda original se generó desde 2019 cuando la Provincia reclamó el reconocimiento de regalías por las represas de Yacyretá y Salto Grande, y por ello no pagó la energía esperando una compensación.

La novedad surgió con la media sanción de la Ley de Zonas Frías en Diputados, donde se incluyó un párrafo que condona la deuda de las distribuidoras con Cammesa.

En caso de que el Senado apruebe este proyecto, la deuda de la Dpec se condonará totalmente.

La iniciativa establece que las provincias o municipios deberán determinar previamente las diferencias tarifarias generadas por congelamientos o emergencias locales y si el monto reconocido supera la deuda con Cammesa, el excedente lo absorberá la jurisdicción local, no Nación.

El mecanismo previsto dispone, además, que las distribuidoras/cooperativas desistan de reclamos judiciales o administrativos vinculados a esas emergencias tarifarias. Se trata, explicaron desde el gobierno nacional, “de un proyecto que busca una regularización financiera extraordinaria del sistema eléctrico”. Según datos oficiales, el total de la deuda con la empresa mayorista asciende a USD 1.842 millones, con el 69% concentrado en Edenor, Edesur y el Grupo Desa que opera Edea, Edelap, Eden y Edes.