Lourdes Sánchez, sobre su alcoholemia: “Muchos funcionarios hombres pasaron por esto y no estuvieron en la hoguera como yo”

n Fue la noticia de la semana: La presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, dio positivo en el control de alcoholemia, le secuestraron el vehículo, pagó una multa de 660.000 pesos y no podrá conducir por 60 días.

La funcionaria y figura pública en el ámbito nacional, analizó lo sucedido en el programa “Sin Freno, que conducen María Mercedes Vázquez, Eduardo Ledesma y Carlos Simón.

“Fue una carnicería, viví mucha violencia en redes, porque soy mujer, porque soy pública. Pero ya me acostumbré y no está bueno eso”, dijo

“Soy un ser humano y me equivoqué. Es la primera vez que me pasa. Creí que estaba al límite. Estaba sola y vivo lejos”, se justificó. Consultada por qué demoró en dar su versión de los hechos, la funcionaria dijo: “No lo expuse, porque creo que son cosas privadas. Pero cuando la cuestión salió a luz, tuve la necesidad de dar mi versión, por todo lo que se estaba diciendo”.

“Fue un error. Pero viví cosas tremendas. No quería abrir el teléfono. Fue una masacre a nivel nacional”, se lamentó.

“Muchos funcionarios hombres pasaron por esto y no estuvieron en la hoguera como yo”, se quejó.

“Es porque soy mujer, Violentaron mi imagen. No pensé en renunciar. La gente me muestra se cariño en la calle”,agregó.

“No me guío por las redes. Hay mucha crítica de gente con perfiles falsos”, aclaró.

Sánchez explicó que en el control de alcoholemia “hice todo lo que me pidieron, no chapeé con ser Lourdes Sánchez. Ahora, estoy inhabilitada por 60 días para conducir. Pagué la multa”, cerró

Inhabilitación

Sánchez confirmó los detalles del procedimiento contravencional que se inició el viernes por la noche y que derivó en la retención preventiva de su automóvil. Para regularizar su situación ante la justicia de faltas local y poder retirar el coche de los galpones municipales, la titular de la cartera cultural debió saldar la sanción económica de forma inmediata.

Además del desembolso monetario, la funcionaria reveló que el fallo administrativo incluye la suspensión temporal de su licencia de conducir. “Por 60 días no podré usar el automóvil, y lo cumpliré sometida al control como corresponde; la multa es de 665 mil pesos”, explicó.

Asimismo, aclaró las condiciones del hecho: "Iba sola, no iba acompañada. No me voy a excusar de nada, asumo el error y a seguir adelante con más conciencia".