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Día de la Patria: Juan Pablo Valdés pidió trabajar por una Corrientes con más desarrollo

El gobernador encabeza las actividades oficiales por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. 

Por El Litoral

Lunes, 25 de mayo de 2026 a las 08:59

En el inicio de las celebraciones por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, el gobernador Juan Pablo Valdés dejó un mensaje enfocado en el desarrollo de la provincia y convocó a los correntinos a trabajar por una Corrientes con mayor crecimiento y oportunidades.

En este marco, reconoció la emoción que significa vivir desde otro lugar la ceremonia. “Es una experiencia que muchas veces vi con emoción y hoy me toca vivirla”, señaló ante la prensa.

Por otro lado, Valdés remarcó el potencial que posee la provincia y sostuvo que el desafío es transformarlo en desarrollo. “Tenemos un potencial enorme. Tenemos que darlo todo para hacer de Corrientes una provincia pujante”, afirmó.

Asimismo, el gobernador también hizo referencia a temas vinculados a la infraestructura y los recursos estratégicos, al mencionar las desigualdades que existen por la concentración portuaria en Buenos Aires, una situación que, consideró, genera asimetrías para otras provincias.

 

 

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