Día de la Patria: Juan Pablo Valdés pidió trabajar por una Corrientes con más desarrollo

En el inicio de las celebraciones por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, el gobernador Juan Pablo Valdés dejó un mensaje enfocado en el desarrollo de la provincia y convocó a los correntinos a trabajar por una Corrientes con mayor crecimiento y oportunidades.

En este marco, reconoció la emoción que significa vivir desde otro lugar la ceremonia. “Es una experiencia que muchas veces vi con emoción y hoy me toca vivirla”, señaló ante la prensa.

Por otro lado, Valdés remarcó el potencial que posee la provincia y sostuvo que el desafío es transformarlo en desarrollo. “Tenemos un potencial enorme. Tenemos que darlo todo para hacer de Corrientes una provincia pujante”, afirmó.

Asimismo, el gobernador también hizo referencia a temas vinculados a la infraestructura y los recursos estratégicos, al mencionar las desigualdades que existen por la concentración portuaria en Buenos Aires, una situación que, consideró, genera asimetrías para otras provincias.