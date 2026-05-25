Teatro Vera: el Gobernador abrió los festejos de la Revolución de Mayo con una vigilia

Bajo el lema “Vigilia por la Patria”, el gobernador Juan Pablo Valdés encabezó el domingo por la noche la gala oficial en el Teatro Juan de Vera para conmemorar el 216º aniversario de la Revolución de Mayo.

El evento, que reunió a miembros del Gabinete provincial, combinó el sentimiento patriótico con las raíces de la cultura correntina a través de una destacada grilla de músicos, coros y ballets locales, reafirmando el compromiso del Estado con la revalorización de los espacios artísticos y la generación de empleo en el sector de las industrias culturales.

Identidad correntina y fervor nacional en el escenario mayor

La gala cultural comenzó a desandar el camino de las celebraciones patrias en uno de los coliseos más emblemáticos de la provincia.

El espectáculo central ofreció una propuesta de altísimo nivel que fusionó el repertorio del cancionero nacional con las melodías identitarias de la región litoraleña.

La velada artística contó con la participación de figuras y agrupaciones de renombre:

Música y canto: la prestigiosa orquesta y coro Herminio Giménez , acompañados por las voces y la instrumentación de Lorena Larrea Catterino y Diego Gutiérrez.

Representación oficial: los embajadores culturales nacionales del Chamamé, quienes aportaron el pulso tradicional del Taragüí a la noche de vigilia.

Danza: las coreografías estilizadas del ballet Numen, bajo la dirección general del profesor Federico Gemignani.

Al hacer uso de la palabra, el gobernador Valdés resaltó el valor histórico y simbólico de la sede elegida para el encuentro: “Este es un buen lugar para recordar la historia correntina y argentina”, enfatizó el mandatario, añadiendo que la fecha patria constituye una oportunidad inmejorable para combinar de forma orgánica la identidad y cultura provincial con el orgullo patriótico.

La cultura como motor económico de la provincia

En el marco institucional del evento, el gobernador informó que se ejecutan líneas de trabajo articuladas junto al Instituto de Cultura para continuar otorgando y garantizando a los artistas correntinos distintos escenarios de relieve en fechas conmemorativas de gran magnitud.

En idéntico sentido se expresó el ministro secretario general de la Gobernación, Fornaroli, quien puso el foco sobre el impacto financiero que representan estos eventos oficiales para el sector independiente. El funcionario remarcó que, más allá de la puesta en valor de los símbolos patrios, la cultura funciona de manera activa en Corrientes como un motor económico estratégico capaz de dinamizar el mercado de servicios y generar puestos laborales genuinos.

La gala concluyó en los primeros minutos del lunes con una ovación cerrada de la audiencia que colmó las instalaciones del Vera, en lo que significó una noche cargada de emoción, sentimiento federal y reafirmación de los valores históricos fundacionales de la Nación.