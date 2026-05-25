Autovía Ruta 12: Valdés aseguró que esta semana podría haber novedades sobre la obra

En el marco de las actividades oficiales por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, el gobernador Juan Pablo Valdés se refirió al futuro de la Autovía Ruta Nacional 12 y adelantó que durante esta semana podrían conocerse novedades vinculadas a la continuidad de una de las obras más esperadas para Corrientes.

El mandatario explicó que el Gobierno provincial viene realizando gestiones junto a Nación para avanzar con soluciones que permitan sostener los trabajos.

“Venimos trabajando junto al Ministerio del Interior y creo que esta semana ya habría novedades. En principio existiría un plan que permitiría darle previsibilidad a la empresa, que era lo que pedía, además de la cancelación del 50% de la deuda”, sostuvo.

Las declaraciones llegan luego de que trascendieran versiones sobre una posible salida de la empresa encargada de ejecutar la obra. Sobre eso, Valdés aclaró que hasta el momento no tiene confirmaciones oficiales respecto a cambios en la concesión o continuidad de la firma.

“Hasta donde sabía, seguía con la misma empresa. No tengo certeza porque es una obra pública nacional y no tenemos acceso total a esa información”, indicó, aunque remarcó que desde Corrientes continúan reclamando pagos y certezas para garantizar el avance del proyecto.

Ruta 27 y el crecimiento productivo

Durante la jornada, Valdés además confirmó avances en la Ruta Provincial 27, donde indicó que comenzaron trabajos desde Goya y que el objetivo es avanzar posteriormente hacia los tramos Lavalle–Santa Lucía.

En paralelo, destacó el potencial del sector ganadero correntino y celebró la realización de eventos vinculados al campo, señalando que reflejan el crecimiento productivo provincial.