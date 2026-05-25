Corrientes: la Banda de la Policía ejecutó la Diana de Gloria ante el Gobernador

El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó este lunes por la mañana el tradicional toque de diana frente a la residencia oficial de la Costanera General San Martín, dando inicio formal a los actos protocolares por el 216º aniversario de la Revolución de Mayo.

En ese contexto festivo, el mandatario provincial aprovechó la oportunidad para trazar un paralelismo histórico y lanzar un fuerte reclamo de corte federal, cuestionando el control absoluto de recursos del puerto de Buenos Aires y las desigualdades estructurales que aún persisten en la Argentina.

Diana de Gloria con los Cazadores Correntinos

Las celebraciones oficiales por el Día de la Patria comenzaron a desandar su cronograma en las primeras horas de la mañana de este lunes 25 de mayo. La actividad inicial se concentró en la explanada de la residencia gubernamental, ubicada estratégicamente sobre la Costanera General San Martín de la ciudad de Corrientes.

Frente al edificio oficial, los integrantes de la Banda de Música de la Policía de Corrientes, vistiendo el histórico uniforme de los Cazadores Correntinos, ejecutaron de manera solemne la Diana de Gloria. La ceremonia protocolar contó con la presencia de altas autoridades de las fuerzas de seguridad, ministros del Gabinete provincial y legisladores, abriendo la jornada festiva en un marco de profundo respeto institucional por los valores fundacionales de la Nación.

Críticas al centralismo porteño y defensa de los recursos

Tras el toque de la banda, el gobernador Valdés dialogó con la prensa y reflexionó sobre el legado de la gesta de 1810, vinculando los debates de la Primera Junta con las tensiones políticas y económicas del presente.

Al respecto, sostuvo con firmeza que “muchas veces la discusión sigue siendo la misma”, trazando un paralelismo directo con la puja histórica por el federalismo y el reparto de la coparticipación.

“Ese control absoluto del puerto, de la salida, obviamente una lucha por los recursos y lo que hasta el día de hoy seguimos sosteniendo, que son las desigualdades que sigue teniendo esta Argentina a partir del puerto de Buenos Aires”, afirmó categóricamente el mandatario correntino.

Un mensaje de desarrollo para el Taragüí

Para cerrar su alocución en el inicio de la agenda patria, el gobernador dejó una proclama optimista dirigida a la ciudadanía local, instando a confiar en las capacidades productivas y humanas de la región frente a las adversidades del contexto nacional.

“Tenemos un potencial enorme, hay que confiar en nosotros, trabajar más por los correntinos, darlo todo por este sueño que es hacer de Corrientes una provincia soñadora”, expresó Valdés antes de retirarse. Concluido el rito de la diana musical, la comitiva oficial se desplazó para continuar con el itinerario de actividades programadas para la fecha patria en distintos puntos de la capital, que incluyen el tedeum e izamiento de pabellón.