Juan Pablo Valdés destacó el potencial de Corrientes como epicentro de la Expo Nacionales

El gobernador Juan Pablo Valdés inauguró este martes Las Nacionales 2026 de Brahman, Braford, Brangus y Caballos Criollos, uno de los encuentros ganaderos más importantes del país que se desarrolla en la Sociedad Rural de Corrientes junto a Expoagro.

Durante el acto inaugural, Valdés destacó el rol histórico del campo en la provincia y aseguró que “Corrientes es una tierra ganadera, de tradición, trabajo y producción”, remarcando además que el territorio correntino ocupa el tercer lugar a nivel nacional en actividad ganadera y es reconocido por la calidad genética de sus ejemplares bovinos y equinos.

El mandatario sostuvo que detrás de cada animal expuesto existe “años de esfuerzo, inversión e innovación”, y valoró la capacidad del sector para sostenerse frente a las dificultades atravesadas en los últimos años, como sequías, incendios y contextos económicos adversos.

Además, consideró que la participación de visitantes y productores de otros países demuestra que “la ganadería correntina compite entre las mejores del continente”.

El evento se extenderá hasta el 29 de mayo y reúne a más de mil animales, además de productores, cabañas y referentes del sector provenientes de distintos puntos de Argentina y países vecinos, consolidando a Corrientes como uno de los principales escenarios de la ganadería regional.

Apoyo al sector productivo e infraestructura

En su mensaje, Valdés ratificó el acompañamiento del Gobierno provincial al sector agropecuario mediante obras de infraestructura, financiamiento y mejoras energéticas destinadas a fortalecer la producción.

También convocó a los jóvenes a involucrarse en el futuro del campo y la incorporación de innovación tecnológica aplicada a la actividad productiva.

Para cerrar, afirmó que la exposición “es mucho más que una muestra ganadera”, al considerar que refleja “el enorme potencial productivo de Corrientes y la Argentina”.

“Uno de los encuentros ganaderos más importantes del país”

Durante la inauguración también participaron funcionarios y referentes del sector. El ministro de Producción, Walter Chávez, destacó que el evento posiciona a Corrientes a nivel nacional y visibiliza la capacidad productiva provincial.

Por su parte, el intendente de Riachuelo, Nicolás Tejo, aseguró que Las Nacionales representan “uno de los encuentros ganaderos más importantes del país y de toda Latinoamérica”, mientras que el presidente de la Asociación Braford Argentina, Juan Manuel Alberro, calificó a la muestra como una exposición de nivel mundial.

Finalmente, el presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, Juan Martín Meabe, señaló que la exposición refleja años de inversión genética y el trabajo constante de productores de toda la región.

Las Nacionales 2026 continuarán hasta el próximo jueves con exposiciones, competencias, actividades técnicas y rondas de negocios vinculadas a una de las principales economías de Corrientes.