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Sociedad Rural

Juan Pablo Valdés destacó el potencial de Corrientes como epicentro de la Expo Nacionales

El gobernador inauguró este martes Las Nacionales 2026 en la Sociedad Rural de Corrientes. 

Por El Litoral

Martes, 26 de mayo de 2026 a las 18:22

El gobernador Juan Pablo Valdés inauguró este martes Las Nacionales 2026 de Brahman, Braford, Brangus y Caballos Criollos, uno de los encuentros ganaderos más importantes del país que se desarrolla en la Sociedad Rural de Corrientes junto a Expoagro.

Durante el acto inaugural, Valdés destacó el rol histórico del campo en la provincia y aseguró que “Corrientes es una tierra ganadera, de tradición, trabajo y producción”, remarcando además que el territorio correntino ocupa el tercer lugar a nivel nacional en actividad ganadera y es reconocido por la calidad genética de sus ejemplares bovinos y equinos.

El mandatario sostuvo que detrás de cada animal expuesto existe “años de esfuerzo, inversión e innovación”, y valoró la capacidad del sector para sostenerse frente a las dificultades atravesadas en los últimos años, como sequías, incendios y contextos económicos adversos.

Además, consideró que la participación de visitantes y productores de otros países demuestra que “la ganadería correntina compite entre las mejores del continente”.

El evento se extenderá hasta el 29 de mayo y reúne a más de mil animales, además de productores, cabañas y referentes del sector provenientes de distintos puntos de Argentina y países vecinos, consolidando a Corrientes como uno de los principales escenarios de la ganadería regional.

Apoyo al sector productivo e infraestructura

En su mensaje, Valdés ratificó el acompañamiento del Gobierno provincial al sector agropecuario mediante obras de infraestructura, financiamiento y mejoras energéticas destinadas a fortalecer la producción.

También convocó a los jóvenes a involucrarse en el futuro del campo y la incorporación de innovación tecnológica aplicada a la actividad productiva.

Para cerrar, afirmó que la exposición “es mucho más que una muestra ganadera”, al considerar que refleja “el enorme potencial productivo de Corrientes y la Argentina”.

“Uno de los encuentros ganaderos más importantes del país”

Durante la inauguración también participaron funcionarios y referentes del sector. El ministro de Producción, Walter Chávez, destacó que el evento posiciona a Corrientes a nivel nacional y visibiliza la capacidad productiva provincial.

Por su parte, el intendente de Riachuelo, Nicolás Tejo, aseguró que Las Nacionales representan “uno de los encuentros ganaderos más importantes del país y de toda Latinoamérica”, mientras que el presidente de la Asociación Braford Argentina, Juan Manuel Alberro, calificó a la muestra como una exposición de nivel mundial.

Finalmente, el presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, Juan Martín Meabe, señaló que la exposición refleja años de inversión genética y el trabajo constante de productores de toda la región.

Las Nacionales 2026 continuarán hasta el próximo jueves con exposiciones, competencias, actividades técnicas y rondas de negocios vinculadas a una de las principales economías de Corrientes.

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