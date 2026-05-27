El presidente del STJ mantuvo una reunión con el exgobernador Romero Feris

El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, doctor Guillermo Horacio Semhan, encabezó este miércoles un encuentro de carácter institucional al recibir en el Salón de Presidencia al exgobernador de la provincia, José Antonio “Pocho” Romero Feris.

Durante la reunión, que se desarrolló en un marco de mutuo respeto y cordialidad, ambas figuras mantuvieron una agenda abierta orientada a analizar en profundidad el panorama político, social y económico tanto del plano provincial como de la escena nacional.

Diálogo institucional en el Salón de Presidencia del STJ

El Salón de Presidencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) fue el recinto seleccionado para albergar una audiencia concedida a uno de los referentes políticos de Corrientes.

De acuerdo con las precisiones oficiales, la audiencia se caracterizó por un desarrollo ameno y dinámico, permitiendo a los protagonistas abordar una multiplicidad de temáticas vinculadas al quehacer público y social en la actualidad litoraleña.