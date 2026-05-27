Diputados dio media sanción a la Ley de Mecenazgo Educativo en Corrientes

La Cámara de Diputados de Corrientes, presidida por Eduardo Tassano, otorgó este miércoles media sanción a la Ley de Mecenazgo Educativo, una iniciativa destinada a promover la participación del sector privado en el apoyo a establecimientos educativos de la provincia.

El proyecto, impulsado por el diputado Mario Branz, propone crear un régimen que permita a personas humanas y jurídicas colaborar con escuelas correntinas mediante aportes económicos o en especie, recibiendo a cambio beneficios fiscales establecidos por la normativa.

Según el texto aprobado, los aportes podrán destinarse a obras de infraestructura, mantenimiento, compra de equipamiento, materiales didácticos, mobiliario, herramientas tecnológicas y programas de capacitación para integrantes de la comunidad educativa.

La iniciativa establece además un plazo de vigencia de cinco años, renovable según determine la autoridad de aplicación. Tras recibir media sanción, el expediente fue girado al Senado provincial.

Cambios en el Convenio Multilateral

Durante la misma sesión, Diputados también aprobó modificaciones al Convenio Multilateral Federal, el acuerdo que regula la distribución del impuesto sobre los Ingresos Brutos entre las provincias argentinas y busca evitar la doble imposición tributaria.

El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo provincial y contempla cambios vinculados al funcionamiento de la Comisión Plenaria del convenio, entre ellos la ampliación del número de reuniones y modificaciones en su integración.

El diputado Eduardo Hardoy explicó que el organismo arbitra los impuestos de contribuyentes que desarrollan actividades comerciales o industriales en distintas provincias, evitando superposiciones tributarias.

Además, destacó la importancia de herramientas como el Padrón Único Tributario, implementado para facilitar trámites y armonizar sistemas de retención y recaudación en todo el país.

Teatro Candilejas, camino a ser Patrimonio Histórico Cultural

Otro de los proyectos aprobados con media sanción fue la declaración del Teatro Vocacional Candilejas de Goya como Patrimonio Histórico Cultural de la Provincia.

La iniciativa pertenece al diputado Jesús Méndez Vernengo y reconoce la trayectoria de la institución fundada en 1949, considerada una de las experiencias teatrales vocacionales más importantes y antiguas del país.

El legislador destacó el trabajo cultural y social desarrollado durante décadas por el teatro goyano, remarcando su vínculo con instituciones, parroquias y organizaciones comunitarias.

Resoluciones vinculadas a discapacidad

Por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó resoluciones solicitando al Gobierno nacional y a organismos vinculados a discapacidad la regularización urgente de pagos adeudados a prestadores de servicios de Corrientes.

Entre los pedidos se incluyó la continuidad de las prestaciones contempladas en la Ley Nacional Nº 24.901 y la normalización de pagos correspondientes al Programa Federal Incluir Salud y al PAMI.

Asimismo, se solicitó garantizar el financiamiento de prestaciones destinadas a residentes del Hogar Cottolengo Don Orione de Itatí.