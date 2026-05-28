Polich analiza habilitar la construcción de edificios más altos, una moratoria y permiso exprés

n El intendente Claudio Polich encabezó una reunión con su equipo técnico, junto a integrantes de Cadicor y Camarco. Se presentaron distintas modificaciones y propuestas vinculadas al Código de Planeamiento, Edificación y agilización de trámites administrativos para el sector de la construcción.

Además participaron representantes de la Dpec, Bomberos, Catastro, Consejo Profesional, Registro de la Propiedad Inmueble, concejales y funcionarios de Obras Particulares.

Uno de los temas más importantes fue el de las compensaciones urbanísticas y las modificaciones de alturas máximas permitidas en distintos distritos de la ciudad.

En el distrito correspondiente a los barrios Aldana, Pompeya, Bañado Norte y Belgrano, se propuso permitir construcciones entre medianeras de hasta 9 pisos.

En el distrito Central Norte, comprendido desde calle San Lorenzo hacia el Este, incluyendo barrios Centro, La Rosada y Libertad, se planteó aumentar la altura máxima a 10 pisos, incorporando un nivel adicional respecto de la normativa vigente.

En el distrito Central Sur, que comprende los barrios Sur, San Benito y San Martín, se propuso permitir edificios de hasta 11 pisos.

Otro cambio relevante presentado fue la modificación del régimen de cocheras.

El nuevo esquema propone exigir una cochera cada 150 m² de superficie de unidad funcional, independientemente de la tipología del proyecto.

Asimismo, se informó que en caso de incorporar un piso exclusivo de cocheras, dicho nivel no computaría como un piso adicional, permitiendo mantener o aumentar la cantidad de niveles destinados a viviendas.

También se abordó la implementación de una prueba piloto para permisos express destinados inicialmente a viviendas familiares de hasta 200 m².

El objetivo es otorgar el inicio de obra en plazos estimados entre 7 y 15 días hábiles, mediante una presentación inicial de documentación mínima, completando posteriormente el resto de los requisitos durante el desarrollo de la obra.

Otro de los anuncios importantes fue la futura implementación de una moratoria para regularización de construcciones sin final de obra.

La moratoria tendría una vigencia de 12 meses desde la promulgación de la ordenanza y contemplaría reducciones de hasta el 90% en multas por contravenciones al Código de Planeamiento y Edificación, además de planes de pago de hasta 24 cuotas.

Bomberos

En relación con bomberos, se planteó que para los casos de regularización de edificios existentes se priorizarán condiciones mínimas de seguridad y adecuaciones razonables, evitando exigir modificaciones estructurales o inversiones de gran magnitud.

Entre los temas mencionados se encuentran puertas contra incendio, presurización de escaleras y escaleras compensadas.

No obstante, sí se hará especial énfasis en medidas de evacuación de personas, informes técnicos y provisión de matafuegos.

Dpec

Los representantes de la Dpec informaron avances para digitalizar los procesos de factibilidad eléctrica.

Se prevé la posibilidad de realizar solicitudes online y visualizar mediante GIS la ubicación de SETINES (subestaciones transformadoras eléctricas), permitiendo determinar previamente la necesidad de reservar espacios dentro de los proyectos.

Se trabaja en un sistema de tabulaciones automáticas de consumo eléctrico según cantidad de unidades funcionales, lo que permitiría agilizar significativamente los análisis técnicos y administrativos.

Se busca avanzar hacia la simplificación administrativa, flexibilización normativa, digitalización de trámites y generación de incentivos para la inversión y regularización de construcciones, con potencial impacto positivo para el sector de la construcción y el desarrollo inmobiliario de la ciudad de Corrientes.