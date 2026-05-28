Corrientes se sumó a un programa nacional para acelerar la lucha contra el narcomenudeo

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Corrientes formalizó la adhesión de la provincia al Programa Nacional de Desfederalización y Asistencia contra el Microtráfico de Estupefacientes (Pornadem).

El acuerdo, rubricado por el ministro Juan José López Desimoni y su par de la Nación, Juan Bautista Mahiques, complementa las facultades de la Ley Provincial Nº 6725 de desfederalización parcial de drogas, permitiendo el desembarco de asistencia técnica, insumos tecnológicos y capacitación especializada para optimizar la persecución penal del narcomenudeo en las barriadas correntinas.

Articulación federal para erradicar los búnkeres de droga

La Provincia de Corrientes dio un salto cualitativo en el diseño estratégico de sus políticas de seguridad ciudadana, en el marco de la inauguración de la Mesa Interjurisdiccional celebrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La incorporación de Corrientes a este programa nacional responde a los lineamientos políticos y de gestión fijados por el Gobernador, Juan Pablo Valdés. El Pronadem operará como un engranaje de articulación directa, potenciando el andamiaje legal que la provincia ya posee mediante la vigencia de la Ley Provincial N° 6725, la cual estableció en su momento la desfederalización parcial de los delitos previstos en la Ley de Estupefacientes.

Con este marco normativo, los fiscales y jueces de Corrientes ganan agilidad y autonomía para intervenir de forma inmediata ante las denuncias por venta de drogas a menor escala.

Tecnología, insumos y planes basados en evidencia criminal

A partir de la rúbrica de este convenio de asistencia bilateral, el Estado correntino asume el compromiso de confeccionar planes estratégicos de persecución penal sustentados estrictamente en evidencia estadística y territorial, además de propiciar ligas de capacitación para el personal policial y del Ministerio Público.

En contraprestación, la Nación garantizará un flujo sostenido de beneficios logísticos:

Recursos tecnológicos: envío de insumos informáticos de vanguardia y softwares de trazabilidad para el entrecruzamiento de datos criminales.

Asistencia técnica: respaldo material para optimizar los peritajes químicos y los allanamientos en los centros de acopio menor.

Inteligencia criminal: optimización del intercambio de información en tiempo real sobre ramificaciones delictivas entre las jurisdicciones.

El objetivo es lograr un reparto eficiente de las cargas de trabajo público. Se busca que la justicia ordinaria de Corrientes se focalice en disolver las bocas de expendio de narcomenudeo, mientras que los juzgados y fuerzas federales orientan sus recursos económicos de forma exclusiva a desbaratar las grandes estructuras trasnacionales del narcotráfico organizado.

Debate interprovincial en la Mesa Permanente

La jornada de lanzamiento de la Mesa Interjurisdiccional del Pronadem sirvió además como un valioso foro de debate federal.

Del encuentro participaron delegaciones oficiales y ministros de las provincias de Neuquén, Chaco, Chubut y Catamarca, quienes expusieron sus respectivas experiencias operativas tras haber implementado los esquemas de desfederalización del microtráfico en sus territorios.

Los representantes técnicos debatieron sobre los desafíos de infraestructura edilicia, el despliegue territorial de las cuadrillas policiales y la necesidad de estandarizar los protocolos de actuación judicial.

Cabe destacar que la Mesa Interjurisdiccional está configurada como el espacio permanente de consulta y evaluación del programa, nucleando periódicamente a las autoridades de los Ministerios Públicos Fiscales provinciales, magistrados de las judicaturas locales y decisores políticos de las carteras de Justicia y Seguridad de toda la República Argentina.