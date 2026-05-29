Expectativa por la posible visita de Kicillof a Corrientes: definen su agenda

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tiene previsto arribar a la provincia de Corrientes el próximo miércoles 3 de junio, informaron fuentes oficiales.

La expectativa en torno al desembarco del mandatario bonaerense se aceleró de manera notable tras la participación de una comitiva de dirigentes correntinos en el reciente lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) Salud.

Aquella jornada, celebrada en la ciudad de La Plata y encabezada por el propio Kicillof junto a sanitaristas de todo el país, funcionó como el catalizador para acelerar el diseño de una agenda federal con eje en el fortalecimiento del rol del Estado y el financiamiento de los efectores públicos, sirviendo además de plataforma para abrochar los detalles logísticos de su viaje al NEA.

Agenda académica y posible encuentro con Valdés

Uno de los hitos centrales de la comitiva bonaerense en la Capital provincial tendrá un marcado perfil técnico y universitario. Según lo planificado por los armadores locales, Axel Kicillof se presentará en las instalaciones de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) para encabezar una disertación académica en la que presentará formalmente su libro de teoría económica titulado “De Smith a Keynes” .

Sin embargo, el dato de mayor repercusión institucional radica en que los organizadores del cónclave no descartan la concreción de un encuentro institucional formal con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés.