Las obras públicas que anunció Juan Pablo Valdés en el 102° de Colonia Liebig

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó el acto por el 102° aniversario de Colonia Liebig, acompañado por la intendenta local, Lorena Kowacz, oportunidad en la que anunció una ambiciosa batería de inversiones en infraestructura básica, seguridad y conectividad para el municipio.

Las celebraciones oficiales debieron trasladarse a las instalaciones cubiertas del Polideportivo Municipal. El encuentro tuvo su momento de mayor emotividad con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino y la posterior interpretación de la pieza musical “A Colonia Liebig”, a cargo de la consagrada cantautora folclórica Nélida Argentina Zenón.

Tras las invocaciones religiosas de rigor y el minuto de silencio en memoria de las corrientes de inmigrantes pioneras, el Ballet Municipal clausuró el segmento artístico con el cuadro "Imagen de mi pueblo".

El modelo productivo: cooperativismo, yerba mate y el rol de los jóvenes

Durante su discurso frente a la comunidad, el gobernador Juan Pablo Valdés reivindicó el perfil productivo de la localidad y trazó paralelismos entre el esfuerzo de los fundadores y los desafíos económicos actuales que enfrenta el Litoral.

“Colonia Liebig tiene el sello de los inmigrantes que llegaron cargados de sueños y esperanza en búsqueda de un futuro mejor”, expresó Valdés y durante su mensaje, dirigió palabras especiales a las madres y a los jóvenes, señalando que el Gobierno provincial continuará acompañando a las familias mediante políticas orientadas a fortalecer el empleo, la educación, la salud y la seguridad.

“Necesitamos de los jóvenes, de su mirada renovadora y de su visión para que Colonia Liebig y Corrientes sigan creciendo”, afirmó.

Asimismo, puso en valor el rol del cooperativismo y de la producción yerbatera en la identidad de la localidad y en materia productiva, Valdés aseguró que el Estado provincial debe acompañar al sector privado mediante inversiones en infraestructura, rutas, conectividad, energía y puertos, con el objetivo de fortalecer la competitividad y ampliar mercados.

“Cada proceso industrial es más trabajo para los correntinos”, señaló.

Inversiones en seguridad y el despegue de la piscicultura local

En el tramo final del cónclave, Valdés oficializó las partidas presupuestarias destinadas al desarrollo urbano de Liebig. Entre los anuncios de mayor impacto para los vecinos se destacaron el financiamiento para la edificación de un nuevo polideportivo, la construcción integral de un nuevo edificio municipal y la creación de una nueva comisaría, la cual estará acompañada por la afectación e incorporación de más efectivos de la Policía de Corrientes para robustecer los esquemas de prevención del delito en el área urbana y rural.

Por su parte, la intendenta Lorena Kowacz ponderó los resultados de la articulación técnico-financiera entre el municipio y el Ministerio de Producción provincial. La jefa comunal detalló que, bajo los lineamientos de diversificación productiva, Colonia Liebig ya cuenta con 45 estanques de piscicultura activos que generan empleo directo para las familias de la zona, y anticipó que en el corto plazo se concretará la inauguración de la planta de faena de peces, una obra clave para inyectar valor agregado en origen y potenciar los canales de comercialización en el mercado regional.