El Gobierno de Corrientes anunció un aumento salarial del 10% para empleados estatales

El Gobierno de la provincia de Corrientes anunció un aumento salarial del 10% para los trabajadores de la administración pública. La medida fue comunicada por el ministro de Hacienda, Héctor Ricardo Grachot, y también alcanzará a jubilados y pensionados del sistema provincial.

El incremento que impactará desde junio será aplicado al salario básico de todas las áreas de la administración pública estatal. Esta recomposición implica que la totalidad de los cargos testigo están por encima del millón de pesos, acompañando a la inflación y a la Canasta Básica Total del NEA ($1.230.000).

ADMINISTRACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD Y EXCOMBATIENTES DE MALVINAS

Aumento del 10% de la asignación de clase de todas las categorías.

Se incorporan $75.000 netos al concepto 134 (de carácter remunerativo).

DOCENTES

Aumento de un 10% al básico.

El código 632 (Complemento Docente Provincial) tendrá un aumento de $75.000 netos a partir del mes de junio. Pasará a un monto de $546.660. El mismo es de carácter remunerativo y se liquida hasta dos cargos.

SEGURIDAD

Aumento de 10% del Valor Punto.

También se eleva el mínimo garantizado en 10%, tomando como referencia el grado de cabo de policía.

Asimismo, se actualizan los códigos 180 y 601.

SALUD

Aumento de 10% para guardias médicas.

Mismo caso para residentes (provinciales y nacionales), becas de fortalecimiento y de Enfermería.

Esta mejora alcanza a los beneficiarios de los programas Más y Mejor Trabajo.

ASIGNACIONES FAMILIARES

En mayo se aumentaron un 50% las asignaciones familiares: un beneficio para 40.000 chicos.

El monto pasó de $100.000 a $150.000 por cada uno.

Fundamentos de la medida

Grachot explicó que la decisión se da en un contexto de dependencia de la coparticipación nacional. Señaló que la caída de esos recursos obliga a “agudizar el ingenio” para administrar las finanzas públicas.

En ese marco, sostuvo que el gobernador, Juan Pablo Valdés, resolvió acompañar la evolución de la inflación y remarcó que el objetivo de la medida es recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores provinciales.

EN DESARROLLO...