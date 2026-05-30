Desde el Movimiento Derecho al Futuro Corrientes confirmaron la visita de Axel Kicillof

El Movimiento Derecho al Futuro en Corrientes confirnó la visita del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Fuentes de ese espacio político precisaron a El Litoral que será el miércoles próximo.

Luego de una serie de versiones coincidentes que el viernes último hablaban sobre la posibilidad cierta de una visita de Kicillof a Corrientes, este sábado fuentes de contacto directo con La Plata confirmaron la noticia.

Especificaron que será el miércoles e incluso que la agenda de actividades se encuentra en elaboración sobre la base de un criterio federal de acercamiento a espacios y actores diversos.

En ese sentido, El Litoral pudo saber que desde MDF Corrientes se establecieron contactos con una serie de protagonistas de diversos ámbitos para desarrollar vínculos que edifiquen de modo más exacto una perspectiva sobre Corrientes para el gobernador que se mantiene como uno de los principales competidores por la Presidencia el año que viene.