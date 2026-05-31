Juan Pablo Valdés anunció una millonaria obra hídrica para San Luis del Palmar

En el marco de los festejos por el 220° aniversario de la fundación de San Luis del Palmar, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, anunció la construcción del nuevo canal de Nueva Palmira, destinado a mejorar el sistema de drenaje y reducir los problemas de anegamientos en una amplia región.

Durante su discurso, Valdés recordó las situaciones críticas que atravesó la localidad durante distintos eventos climáticos y destacó que el Gobierno provincial avanzó en una solución de fondo para la problemática hídrica.

"Hace pocos días se adjudicó una obra que va a cambiar el destino de todo San Luis del Palmar", afirmó el mandatario al referirse al nuevo canal de Nueva Palmira. Según explicó, la infraestructura permitirá mejorar la evacuación del agua en una superficie cercana a las 330 mil hectáreas, beneficiando tanto a la población como al sector productivo.

Además de este anuncio, el gobernador ratificó la continuidad de distintas políticas orientadas al desarrollo local, entre ellas los programas habitacionales, las obras viales y el fortalecimiento de los parques industriales.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo es generar condiciones para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en la provincia. "Trabajamos para que las oportunidades encuentren a nuestros jóvenes capacitados y soñando con un futuro mejor en Corrientes", expresó.

Por su parte, el intendente Reni Buján destacó el acompañamiento permanente de la Provincia y repasó distintas obras ejecutadas y proyectadas para la localidad, entre ellas la ampliación de redes de agua potable y cloacas, mejoras en iluminación pública y mantenimiento urbano.

Otro de los ejes de la jornada estuvo vinculado a la identidad cultural y religiosa de San Luis del Palmar. En ese marco, Buján resaltó el avance de la postulación de la tradicional peregrinación a Itatí como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO.

Al cierre de su mensaje, Valdés confirmó que volverá a participar de la histórica manifestación de fe prevista para el próximo 12 de julio.

"Voy a acompañar la peregrinación porque tengo que cumplir con San Luisito Rey y con la Virgen de Itatí, pero principalmente porque creo que para seguir haciendo crecer Corrientes tenemos que estar juntos", concluyó el gobernador.