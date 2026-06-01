Valdés anunció la primera fábrica de CLT del país: del bosque correntino a la construcción

El gobernador Juan Pablo Valdés presentó, junto al CEO del Grupo Insud, Manuel Sobrado, y el CEO de Cambium Timber, Pablo Baldomá, una inversión estratégica para la localidad de Gobernador Virasoro. Se trata de la primera fábrica de madera contralaminada (CLT) y mass timber de la Argentina, un sistema constructivo de vanguardia que genera valor agregado en origen.

El emprendimiento, que ya emplea a 60 personas en su fase de montaje, demandará hasta 300 puestos indirectos y prevé iniciar su producción a principios de 2027.

Innovación, sustentabilidad y el origen del proyecto en Corrientes

La apertura de la conferencia de prensa estuvo a cargo de Manuel Sobrado, director ejecutivo del Grupo Insud, quien detalló el camino de dos décadas de inversiones del holding en la provincia.

Sobrado remarcó cómo la empresa fue expandiéndose desde la forestación y el mejoramiento genético en viveros hasta la puesta en valor turística con el Hotel Puerto Valle y la mitigación del impacto ambiental a través de las plantas de energía por biomasa Fresa y San Alonso, las cuales proveen el 20% de la energía de la provincia.

Respecto a esta nueva etapa industrial, el empresario destacó la seguridad jurídica y el entorno receptivo que ofrece Corrientes para los capitales privados: "Gracias a esas condiciones que hemos encontrado y esa receptividad decidimos dar un paso más y avanzar en la industrialización de la madera".

Del bosque al edificio: la tecnología del "Mass Timber" llega a Virasoro

Por su parte, Pablo Baldomá , CEO de la firma asociada en el proyecto constructivo, brindó las precisiones técnicas del sistema que es furor en el hemisferio norte pero que no registraba antecedentes en el territorio nacional.

"Soñábamos con la idea de traer este sistema de construcción que es furor en España, en Europa pero en Argentina no teníamos", dijo el empresario al respecto.

Baldomá precisó el núcleo de la tesis operativa, la cual "consiste en clasificar la madera que tenemos disponible en toda esta región", y agregó que de esta manera "poder usarla como insumo para armar estos paneles que son usados para edificios en altura"

El plan es ambicioso y se encuentra en plena ejecución técnica:

Radicación absoluta: el directivo reveló que para el el plan siempre fue Corrientes y "decidimos poner la planta en Virasoro".

Plazos de obra: en la actualidad se ejecuta la nave industrial en Virasoro y se planifica recibir los primeros contenedores de la línea principal de montaje en septiembre de este año .

Capacidad instalada: la fábrica tendrá un potencial de procesamiento equivalente a la construcción de 50.000 metros cuadrados de edificaciones por año , apuntando a un segmento premium .

Articulación académica: ante la falta de formación de ingenieros y arquitectos en el país para trabajar con madera estructural, la empresa confirmó convenios con la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) y universidades privadas para incorporar la materia en las currículas oficiales.

El respaldo de Valdés: empleo, valor agregado y proyección internacional

El cierre de la presentación estuvo a cargo del gobernador Juan Pablo Valdés, quien no ocultó su orgullo por convertir a la provincia en la cuna de la primera industria de CLT del país.

"Somos convencidos de que las oportunidades para los correntinos vienen de la mano y del empuje del sector privado", dijo el mandatario.

Además, enfatizó en el marco legal amigable a estas inversiones: "Nuestras leyes, nuestras normativas, están apuntadas justamente primero a darle un marco jurídico que le garantice de acá 10, 15 años las condiciones, pero también de que la promoción industrial garantice ese clima".

Valdés le puso números concretos al impacto socio-laboral que tendrá el proyecto en Gobernador Virasoro y la región: "Primero el trabajo directo para casi 60, 80 personas, pero 300 personas de manera indirectas". Además, valoró que el CLT es una técnica sofisticada que "permite levantar edificios hasta 15 pisos" a través de un complejo entrelazado de planchas de madera.

Respecto a las fechas que maneja el sector de cara al inicio de la producción, el Gobernador detalló los plazos acordados con los técnicos: "A partir del 10 de diciembre se estaría entregando la planta. Es una tecnología eslovena con máquina alemana y las primeras producciones estarían a partir de enero, febrero".