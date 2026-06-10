Juan Pablo Valdés recibió al embajador de Austria con una agenda para atraer inversiones a Corrientes

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, recibió este miércoles en Casa de Gobierno al embajador de Austria, Gerhard Mayer. El encuentro se realizó alrededor de las 10 de la mañana en la sede del Poder Ejecutivo provincial.

Durante la reunión, ambas autoridades avanzaron en la planificación de una agenda de trabajo conjunta que incluirá actividades en el interior de la provincia.

En busca de inversiones

El objetivo del recorrido será mostrar el potencial productivo, logístico e industrial de Corrientes ante el representante diplomático. Valdés señaló que la iniciativa busca atraer inversiones internacionales que generen empleo y oportunidades para la provincia.

Desde el Gobierno sostienen que este tipo de vínculos forman parte de una estrategia de apertura hacia mercados externos y fortalecimiento de la presencia de Corrientes en el plano internacional.