Juan Pablo Valdés le contestó a Vialidad por el Corredor Belgrano y pidió “solucionar el problema"

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, volvió a pronunciarse en el marco de la discusión por el mantenimiento del Corredor Belgrano y la inclusión de las avenidas 3 de Abril, Ferré e Independencia en las obras nacionales. El mandatario respondió este miércoles a declaraciones del titular del Distrito Nº 10 de Vialidad Nacional, David Moulin.

En diálogo con la prensa, previo a una reunión en Casa de Gobierno con el embajador de Austria, Valdés cuestionó la postura del funcionario nacional y pidió una intervención concreta en el conflicto.

Disputa con Nación

“Tiene la posibilidad de solucionar esto como buen correntino y debe hacerlo, entendiendo la problemática que genera para la provincia”, expresó el gobernador en referencia a Moulin.

El mandatario provincial sostuvo además que la situación vial arrastra decisiones de gestiones anteriores que afectan a Corrientes. En ese sentido, planteó que el funcionario nacional debería enfocarse en la resolución del problema.

“Puede solucionar el daño que otros gobiernos nacionales le hicieron a la infraestructura vial de Corrientes. En vez de contestarme a mí, debería dedicarse a este tema”, afirmó Valdés.

La discusión se enmarca en el pedido del Gobierno de Corrientes para que la Nación incluya el tramo del Corredor Belgrano en el esquema de concesiones viales. Desde Vialidad Nacional habían señalado que ese sector no es de jurisdicción nacional, lo que motivó el cruce entre ambas partes.