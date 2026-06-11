Corrientes: legisladores debatieron sobre el uso de la IA y el impacto en el derecho

La Cámara de Diputados de Corrientes organizó una jornada de análisis y discusión centrada en el libro "Libertad y Justicia en la era de la Inteligencia Artificial", a cargo de su autor, el Dr. Martín Carranza Torres.

El encuentro, moderado por el presidente del cuerpo, Eduardo Tassano, reunió a legisladores, asesores y profesionales del derecho para evaluar el impacto de las nuevas tecnologías en el sistema normativo y la sociedad, exponiendo visiones contrapuestas sobre la necesidad de su regulación.

Un debate de vanguardia ante legisladores y equipos técnicos

El avance vertiginoso de los sistemas algorítmicos plantea desafíos inéditos para el andamiaje legal de las provincias argentinas. Atenta a esta realidad, la presidencia de la Cámara de Diputados de Corrientes propició un espacio institucional para que los representantes del pueblo y sus equipos de asesores asimilen los paradigmas de la sociedad que viene.

La disertación central estuvo a cargo del Dr. Martín Carranza Torres, destacado profesor universitario y abogado especialista en la materia, quien se encuentra recorriendo el país presentando su más reciente producción literaria.

Durante la charla, el académico se dedicó a desmitificar los miedos generalizados que giran en torno a la automatización tecnológica, analizó la jurisprudencia actual respecto al uso de la inteligencia artificial en diversos ámbitos internacionales y dejó un mensaje netamente optimista, asegurando que estos avances darán paso a una "nueva economía de la abundancia" para la cual la sociedad debe aprender a vivir.

El dilema de la regulación: ¿freno o motor de emancipación?

El núcleo de la jornada legislativa estuvo marcado por un provechoso intercambio de ideas y posturas doctrinarias respecto a si el Estado correntino debe legislar barreras operativas para estas herramientas o si, por el contrario, debe propiciar su libre desarrollo.

Los profesionales del derecho y legisladores presentes formularon numerosas consultas sobre las iniciativas restrictivas que existen a nivel global para mitigar el abuso de la IA. Fue en ese punto donde Carranza Torres fijó una posición contundente que capturó la atención del auditorio: definió a la Inteligencia Artificial como un "vector de emancipación y democratización del conocimiento" y dictaminó que, bajo su perspectiva técnico-jurídica, no debería existir ninguna ley que limite su utilización.

Esta postura fue seguida con marcada atención por la diputada Albana Rotela —quien es autora de un proyecto de ley que camina justamente en el sentido de regular la materia— y por el diputado Ricardo “Caíto” Leconte, abriendo canales para futuros consensos normativos.

Respaldo institucional a la formación y el análisis continuo

La jornada cerró con una valoración positiva por parte de las autoridades parlamentarias, quienes ratificaron la política de mantener las puertas de la Legislatura abiertas a las discusiones científicas y tecnológicas contemporáneas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Tassano, encargado de moderar las preguntas y respuestas del público, agradeció la visita del reconocido jurista —quien ya cuenta en su haber con obras de peso como "El camino de la servidumbre a la libertad" y "Derecho de la innovación tecnológica".

"Fue un buen disparador para reflexionar sobre este tema tan apasionante como actual. Es una cuestión muy discutida y su abordaje nos permitió tener una proyección de lo que puede pasar", concluyó Tassano, destacando la relevancia de estas herramientas para el diseño de políticas públicas a mediano y largo plazo en Corrientes.