Juan Pablo Valdés recibió a autoridades de Yacyretá para avanzar en gestiones clave para Corrientes

A través de canales estrictamente institucionales, la provincia de Corrientes logró reactivar una serie de demandas estructurales y financieras largamente postergadas ante la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). El gobernador Juan Pablo Valdés lideró una cumbre en el despacho oficial donde se sentaron las bases operativas para destrabar expedientes referidos a deudas por regalías hidroeléctricas y la transferencia dominial de inmuebles afectados por el complejo binacional.

El interlocutor enviado por el Gobierno nacional para abrir la negociación fue el consejero de la entidad, Manuel Chavarría.

Tras concluir el cónclave en la Gobernación, el funcionario nacional reconoció el prolongado estancamiento que sufrieron los reclamos de la provinciaen las gestiones anteriores y ponderó la insistencia metodológica del Ejecutivo para forzar la apertura de una mesa técnica de resolución proactiva.

Tierras e infraestructura de conectividad en debate

El temario diseñado por los equipos técnicos de la provincia apunta no solo a la compensación macroeconómica por el uso del recurso natural, sino también al ordenamiento territorial de amplias zonas afectadas por la represa en el norte correntino.

Chavarría detalló que el encuentro respondió de forma directa a una mesa de trabajo de gestión que el mandatario provincial venía exigiendo formalmente a la dirección de la hidroeléctrica.

“El gobernador Valdés ha demostrado una gran vocación de diálogo con nosotros como entidad representada por el Gobierno Nacional", dijo.

​El funcionario nacional reconoció el estancamiento de áreas clave que ahora buscan resolverse de manera proactiva, apuntando a "avanzar en varias gestiones" y "en algunas cuestiones de concesiones y sesiones de tierra importante para Corrientes".

Prudencia técnica por la liquidación de regalías

Respecto a los reclamos económicos por los recursos energéticos que Corrientes inyecta al Sistema Interconectado Nacional, las autoridades de la EBY optaron por mantener una marcada cautela técnica sobre los montos en danza, buscando blindar la negociación directa de las presiones políticas.

Chavarría evitó dar precisiones sobre los plazos de cancelación de los saldos pendientes, aunque ratificó la firmeza de la postura local y los frutos que viene dando el canal de diálogo bilateral para recomponer la relación institucional.

"Lo que nos toca a nosotros es tratar de seguir fomentando esta mesa de diálogo", concluyó el funcionario, ponderando ante las consultas periodísticas el perfil ejecutivo de la administración de Corrientes: "Tienen un Gobernador trabajando abiertamente sobre el tema", sintetizó.