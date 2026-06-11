Reparto de poder en la conformación de la nueva mesa directiva del Senado

n La Cámara de Senadores eligió por unanimidad su mesa directiva, la UCR y el PJ se repartieron poder en las vicepresidencias: el senador radical Henry Fick fue electo vicepresidente primero y el senador peronista José “Pitín” Ruiz Aragón, vicepresidente segundo. El resto de la mesa se conformó con las vocalías de la radical “valdesista” Sonia Quintana, la justicialista Celeste Ascúa y el radical “colombista” Enrique Vaz Torres.

Ell peronismo no oficial accedió a la vicepresidencia segunda de la Cámara, a través de “Pitín” Aragón; en tanto que el sector oficial del PJ quedó relegado una vocalía segunda con Ascua (hermana del excandidato a gobernador e intendente de Paso de los Libres).

El vicepresidente primero y segundo prestaron juramento ante el Presidente de la Cámara, Pedro Braillard Poccard.

Sesión

La Cámara de Senadores sancionó con fuerza de ley el proyecto que establece el Sistema Triage para centros de salud públicos y privados y situaciones de catástrofe. La Ley Nº 6752 pasó al Ejecutivo para su promulgación.

Por otra parte, se otorgó media sanción al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Provincial que establece el Régimen Integral de Atributos Ambientales y Mercados Ambientales de la Provincia de Corrientes.

Al respecto, el senador Sergio Flinta consideró que el objetivo es incorporar a Corrientes al mercado de créditos ambientales, generando beneficios en forma de bonos de carbono y otro tipo de instrumentos que permitan a la provincia sacar provecho del gran trabajo que se viene haciendo en materia de protección de los recursos naturales.

El bloque justicialista apoyó el proyecto, que implica un avance en la política ambiental de la provincia y solicitó la incorporación de un comité de investigadores y expertos, que podría ser tenido en cuenta para la reglamentación del proyecto que pasó con media sanción a la Cámara de Diputados.

Por otra parte, se dio media sanción al Proyecto de Ley presentado por la Senadora Sonia Beatriz Quintana por el que se crea el Programa Provincial de Capacitación sobre “Maniobra RCP” (Resucitación Cardiopulmonar), destinado al personal de la Administración Pública, Entes Autárquicos, Empresas del Estado y todo otro organismo provincial. La autora del proyecto consideró que se trata de una herramienta de prevención fundamental, teniendo en cuenta que las emergencias se producen lejos de los centros de salud, y requieren de personas capacitadas para actuar rápidamente.

Nuevas iniciativas

Pasaron a comisión, el proyecto de ley para promover la inclusión financiera, la transparencia institucional y el fortalecimiento administrativo de asociaciones civiles, fundaciones, clubes barriales y demás entidades sin fines de lucro, mediante la creación de un Régimen de Cuentas Bancarias Sociales, autoría del senador Román Naya, y un proyecto para la creación del Programa de Encadenamiento Productivo (PEP), destinado a fortalecer la articulación entre distintos sectores de la economía provincial, impulsado por la senadora Carlota Carballo

Asimismo, pasaron a comisión proyectos de resolución presentados por el Senador José Enrique Vaz Torres por el que se modifica el artículo 240º del Reglamento del Honorable Senado y se incorporan las Disposiciones Complementarias, Anexos I y II al mismo; y el Proyecto de Resolución presentado por el Senador José Arnaldo Ruiz Aragón por el que se expresa preocupación por la falta de pago de indemnizaciones a los trabajadores de la Empresa Textil Emilio Alal S.A.C.I.F.I., instando a su cumplimiento y solicitando la intervención de organismos competentes.