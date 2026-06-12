El Poder Judicial de Corrientes promueve una placa en honor a San Martín en Francia

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes aprobó una iniciativa para impulsar la colocación de una placa conmemorativa en la casa donde murió el General José de San Martín, ubicada en la ciudad de Boulogne-sur-Mer, Francia. La propuesta fue presentada por el ministro Eduardo Gilberto Panseri.

Gestiones para el homenaje

Para llevar adelante las gestiones necesarias se prevé el trabajo conjunto con la titular de la Dirección de Ceremonial, Prensa y Relaciones Institucionales, Mariángeles Ponce. Según explicaron en la resolución del STJ, el objetivo es rendir homenaje al Libertador de la Patria en el lugar donde pasó sus últimos días, a través de una acción institucional con proyección internacional.

El proyecto contempla la realización de gestiones ante autoridades nacionales y extranjeras. Además de la articulación con el Poder Ejecutivo provincial para organizar el acto protocolar previsto para el próximo 17 de agosto.