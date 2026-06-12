Aguinaldo y plus para municipales en Corrientes: así es el cronograma de pago

La Municipalidad de Corrientes informó que desde el miércoles 17 de junio se iniciará el pago del aguinaldo y del plus extraordinario destinado a trabajadores municipales. Ambas liquidaciones se abonarán de manera simultánea y el cronograma se extenderá durante tres jornadas.

El esquema comenzará con los trabajadores de Higiene Urbana y continuará con los distintos grupos de agentes municipales según la terminación del DNI. Los depósitos y cobros se completarán el viernes 19.

Cronograma de pago del aguinaldo

El pago de la primera parte del Sueldo Anual Complementario (SAC) se realizará de la siguiente manera:

Miércoles 17 de junio: trabajadores de Higiene Urbana. Neike bancarizados con acreditación en cuenta.

Jueves 18 de junio: DNI finalizados en 0, 1, 2, 3 y 4.

Viernes 19 de junio: DNI terminados en 5, 6, 7, 8 y 9.

Neike sin tarjeta de débito

Los trabajadores del programa Neike sin tarjeta de débito deberán cobrar por ventanilla en la Caja Municipal de Préstamos, ubicada en Brasil 1269, en el horario de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.

Miércoles 17 de junio: DNI finalizados en 0, 1 y 2.

Jueves 18 de junio: DNI terminados en 3, 4, 5 y 6.

Viernes 19 de junio: DNI finalizados en 7, 8 y 9.

En tanto, los agentes neike bancarizados pero sin tarjeta de débito deberán cobrar por ventanilla en el Banco de Corrientes, sucursal avenida Teniente Ibáñez 1826. Y se respetará el mismo esquema de terminación de DNI.

Plus extraordinario

Los trabajadores de planta y contratados tendrán acreditado el monto el miércoles 17 en sus cuentas bancarias, disponible para extraer por cajero automático. La misma modalidad se aplicará a los agentes neike bancarizados con tarjeta de débito.

En el caso de los trabajadores sin tarjeta, el cobro se realizará en la Caja Municipal de Préstamos según la terminación de DNI, bajo el mismo cronograma establecido para el aguinaldo.