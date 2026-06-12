Lourdes Sánchez: “La Feria del Libro se realizará en el Edificio Tecnológico de La Unidad”

La 16° edición de la Feria del Libro de Corrientes se realizará del 7 al 18 de julio en el predio de La Unidad, sobre avenida 3 de Abril 57, y sumará como novedad el uso del Edificio Tecnológico en construcción. La información fue confirmada en exclusiva a Hoja de Ruta por la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez.

"Será en un espacio novedoso que los correntinos todavía no conocen", confirmó la funcionaria. Según informó, la feria se desarrollará principalmente en la planta baja del edificio, con posibilidad de extender la ocupación a otros niveles.

También se utilizarán áreas de circulación interna como galerías y sectores de conexión del complejo. Además, se prevé la incorporación de la calle lateral del predio para el desarrollo de actividades complementarias durante las jornadas.

El evento es organizado por el Gobierno de Corrientes a través del Instituto de Cultura, y contará con 12 días de actividades culturales, presentaciones de libros, charlas y talleres para distintos públicos.