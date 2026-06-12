Sprovieri impulsa una reforma para fortalecer la representación federal en ABAPPRA

La Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) debatirá el próximo 16 de junio una reforma de su estatuto que podría redefinir la forma en que se organiza y gobierna la entidad que nuclea a bancos públicos, privados, provinciales, municipales y cooperativos de todo el país.

El debate se da entre dos modelos de representación. Por un lado, el Banco Provincia de Buenos Aires y el Banco de Córdoba impulsan un esquema de conducción vinculado al peso patrimonial y la dimensión económica de las entidades. Por otro, el Banco de Corrientes propone una estructura basada en criterios federales, con participación territorial equilibrada y representación de las distintas realidades bancarias del país.

En ese contexto, el proyecto presentado por Laura Sprovieri, presidente del Banco de Corrientes y Vicepresidente de ABAPPRA, plantea nuevos mecanismos de representación regional, voto secreto para la elección de autoridades y la incorporación de espacios específicos para abordar temas vinculados al desarrollo regional, la inclusión financiera y el financiamiento productivo.

Consultada sobre la iniciativa, Sprovieri explicó que “el objetivo es fortalecer a ABAPPRA como una asociación verdaderamente federal, donde todas las entidades que la integran tengan participación real en las decisiones. Queremos que la conducción refleje la diversidad territorial, institucional y productiva del país, y no solamente el tamaño económico de algunos bancos”.

Representación federal

Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de zonas federales de representación, organizadas por regiones como NEA, NOA, Centro, Cuyo, Patagonia, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según la iniciativa, este esquema permitiría evitar la concentración de la conducción en un número reducido de entidades y garantizar que las distintas realidades económicas y productivas del país tengan presencia efectiva.

“Hay bancos que cumplen funciones estratégicas en economías regionales, financian pymes, acompañan al sector público provincial y llegan a territorios donde la lógica puramente comercial muchas veces no llega. Esa mirada territorial tiene que estar presente en la conducción de ABAPPRA”, señaló Sprovieri.

La reforma también incorpora mecanismos destinados a fortalecer la institucionalidad de la asociación, entre ellos la elección separada de autoridades, sistemas de rotación para algunos cargos de conducción y la implementación del voto secreto para los procesos electorales internos. “En una organización donde conviven entidades de distinto tamaño y peso institucional, el voto secreto garantiza libertad de decisión y fortalece la legitimidad de quienes resulten elegidos. Las reglas claras no dividen; ordenan, equilibran y fortalecen las instituciones”, remarcó.

La iniciativa también propone mayorías especiales para la designación de funciones estratégicas dentro de la entidad, con el objetivo de promover consensos amplios y fortalecer la legitimidad institucional de las decisiones.

Nuevas comisiones y agenda estratégica

Otro aspecto relevante del proyecto es la incorporación de nuevas comisiones permanentes para abordar temas que hoy forman parte de la agenda estratégica del sistema financiero.

Entre ellas se destaca la creación de una Comisión de Banca Federal, concebida como un ámbito específico para trabajar sobre desarrollo regional, financiamiento productivo, inclusión financiera, economías provinciales y fortalecimiento de la presencia territorial de las entidades financieras. “Si hablamos de federalismo, no puede quedar solamente en una declaración de principios. Tiene que existir un espacio institucional permanente donde se analicen las problemáticas de las regiones, el rol de los bancos públicos y las necesidades de las economías provinciales”, explicó.

La propuesta también impulsa una Comisión de Sustentabilidad para incorporar a la agenda de ABAPPRA temas vinculados con financiamiento sostenible, gestión ambiental, riesgo climático y nuevas exigencias internacionales. “Hoy el sistema financiero enfrenta desafíos completamente nuevos. La sustentabilidad, la transformación digital, la inteligencia artificial, la inclusión financiera y el financiamiento productivo forman parte de las discusiones que vienen. Las comisiones deben reflejar esa nueva agenda”, sostuvo.

Para Sprovieri, la actualización del estatuto representa una oportunidad para consolidar una ABAPPRA más moderna, transparente y representativa. “No estamos proponiendo una reforma contra nadie. Estamos proponiendo una ABAPPRA más federal, más plural y más representativa”, afirmó.

La asamblea del próximo 16 de junio será la encargada de definir el futuro de la reforma. “La banca argentina es diversa, territorial y federal. La asociación que la representa también debe serlo. Federalismo no es una palabra decorativa: tiene que estar reflejado en las reglas de representación y en la forma en que se toman las decisiones”, concluyó.