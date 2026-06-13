Analizan un aumento del valor de la unidad de multas: de $600 a $2.189

n La Comisión de Seguridad, Hacienda y Legislación del Concejo Deliberante analizará, sin apuro, el proyecto que propone actualizar el valor de la unidad de multa, que actualmente se rige por valores de los año 90.

La iniciativa, impulsada por el bloque oficialista Vamos Corrientes, plantea modificar la unidad de medida utilizada para calcular las infracciones, que actualmente se encuentra fijada en 600 pesos y pasaría a 2.189 pesos.

La actualización correspondería a un 364%. Se debe recordar que la unidad de multa corresponde al valor de un lirto de nafta súper de YPF, que cuesta más de 2.000 pesos.

La medida abarca desde infracciones menores hasta faltas consideradas graves, como exceso de velocidad, estacionamiento indebido o conducción con alcoholemia positiva.

El proyecto tomó estado parlamentario durante la última sesión y fue girado para su estudio a las comisiones de Seguridad, Hacienda y Legislación. Allí comenzará una etapa de análisis técnico y político en la que también participará el Ejecutivo Municipal.

Una fuente oficial confirmó a El Litoral que el Concejo analiza la posibilidad de que la actualización se aplique de manera gradual, para lograr un acompañamiento unánime de la sociedad.

La concejal Lilian Cano (UCR) explicó que el objetivo es abrir un debate amplio antes de avanzar con la iniciativa. “La idea es que en el trabajo en comisiones lo podamos evaluar y sacar la mejor ordenanza con los aportes de todos los concejales, tanto del oficialismo como de la oposición”, señaló.

El oficialismo sostienen que la actualización busca adecuar el valor de las multas a la realidad económica actual, luego de varios años sin modificaciones significativas en la unidad de referencia. Argumentan además que las sanciones deben mantener un efecto disuasorio para contribuir al cumplimiento de las normas de tránsito y mejorar la seguridad vial.

La concejal Mercedes Franco Laprovitta (PJ) manifestó su sorpresa al conocer el contenido del expediente y consideró excesivo el porcentaje de aumento previsto.

"Cuando vi el orden del día me sorprendió. El incremento es del 364%. No nos parece mal la actualización de la unidad de multa, pero sí nos parece excesiva para el bolsillo de los vecinos de la ciudad de Corrientes", expresó.

La edil también cuestionó el criterio utilizado para fijar el nuevo valor y advirtió sobre el posible impacto económico de la medida. "Me parece que tiene un fin meramente recaudatorio y no debería ser así. Las multas deben servir para persuadir al vecino de no realizar contravenciones, pero tendrían que ser sanciones acordes a las posibilidades de pago", afirmó.