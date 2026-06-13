Alejandro Karlen, nuevo director de Relaciones Internacionales de Corrientes

n Tras su designación por parte del gobernador Juan Pablo Valdés como Director de Relaciones Internacionales de la Provincia de Corrientes, el doctor Alejandro Karlen comenzó formalmente sus actividades al frente del área, con el objetivo de fortalecer la presencia de la provincia en los ámbitos regionales e internacionales.

En esta nueva etapa de gestión, Karlen trabajará articuladamente con el ministro de Planificación, Carlos Vignolo, impulsando estrategias de cooperación, integración y vinculación institucional que permitan generar oportunidades para el desarrollo productivo, comercial, cultural y turístico de Corrientes.

El Gobierno de Juan Pablo Valdés destaca la importancia de consolidar una agenda internacional que contribuya a posicionar a la provincia en nuevos espacios de intercambio y cooperación, promoviendo inversiones, relaciones estratégicas y proyectos que beneficien a los correntinos.

La incorporación de Alejandro Karlen al gabinete provincial representa un paso significativo en la proyección internacional de Corrientes, acompañando las políticas de desarrollo impulsadas por el gobernador Juan Pablo Valdés y su equipo de gobierno.