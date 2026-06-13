Pesar por el fallecimiento de Vicente Romero, exintendente y exdiputado

n Falleció ayer Vicente Romero, ex intendente de San Luis del Palmar y ex diputado provincial por el Encuentro Liberal (ELI).

La noticia fue comunicada oficialmente por la Municipalidad de San Luis del Palmar. En nombre de la institución, el actual intendente, Néstor René "Reni" Buján, expresó su pesar por el fallecimiento de quien fuera jefe comunal de la localidad durante dos mandatos consecutivos.

“El Municipio de San Luis del Palmar y, en su nombre, el intendente Néstor Reni Buján expresan sus más sentidas condolencias por el fallecimiento de Vicente Romero, exintendente de San Luis del Palmar” , señala el comunicado.

“En este momento de profundo dolor, acompañamos a sus familiares y seres queridos, y deseamos que encuentren consuelo, resignación y fortaleza en esta gran pérdida”, indicaron.

Romero, fue intendente de San Luis del Palmar entre 2005 y 2013 y ocupó una banca después en la Legislatura provincial entre 2013 y 2017. Inició su actividad política en el Partido Liberal y más tarde integró las filas de Encuentro Liberal (ELI).

Desde esa fuerza política también expresaron su pesar por la pérdida.