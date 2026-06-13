Juan Pablo Valdés participó de la fiesta del santo patrono de Mburucuyá

El gobernador de Corrientes Juan Pablo Valdés participó este sábado de la fiesta patronal de San Antonio de Padua en Mburucuyá. El mandatario acompañó la misa central y las actividades organizadas por la comunidad.

La celebración contó con una importante participación de fieles, autoridades provinciales e intendentes de distintas localidades. La ceremonia religiosa estuvo a cargo del padre Ariel Weinmann y, posteriormente, se realizó un almuerzo comunitario.

Durante la jornada, Valdés destacó la profunda tradición religiosa de Corrientes y pidió por la salud, la prosperidad y un futuro con oportunidades. También remarcó la importancia de trabajar por el bienestar común y mantener cercanía con los vecinos.

Desarrollo local y turismo

Al referirse a Mburucuyá, el gobernador señaló que la localidad posee un fuerte potencial para el desarrollo del turismo rural, religioso y cultural. En ese marco, consideró que esos recursos pueden convertirse en herramientas para generar empleo y crecimiento.

Asimismo, valoró la presencia de numerosos jefes comunales en la celebración y ratificó el acompañamiento de la Provincia a los municipios. No obstante, sostuvo que ese respaldo debe ir acompañado de una gestión responsable de los recursos.

Por su parte, el intendente Edgar Galarza Florentín agradeció la presencia del mandatario provincial y de los representantes de otras comunas que participaron de la festividad.

El jefe comunal también destacó el trabajo conjunto con el Gobierno provincial en distintos proyectos vinculados al turismo. En ese sentido, mencionó al Parque Nacional, el chamamé y la religiosidad popular como algunos de los principales atractivos de Mburucuyá.