Polich: “2.500 camiones transitan por día la 3 de Abril: porqué los correntinos tienen que pagar el mantenimiento”

n El intendente Claudio Polich explicó a El Litoral el reclamo de la Municipalidad para que el Gobierno nacional incluya en la licitación del corredor Belgrano el tramo que una la Ruta Nacional 12 con el puente General Belgrano: la avenida Independencia, Ferré y Tres de Abril. La Nación se niega.

"Son 8 kilómetros por los que transitan 2.500 camiones por día. Es la única vía que une la Ruta Nacional 12 y la 16, si no la quieren mantener que busquen una vía alternativa, pero no hay. Por eso pedimos que nos coparticipen lo recaudado en la concesión, para el mantenimiento. Los correntinos no tienen porqué hacerse cargo del mantenimiento de esa vía cuando hay un peaje", dijo Polich a El Litoral

La Provincia y la Municipalidad mantienen un reclamo ante el Gobierno Nacional por la exclusión del Corredor Belgrano del esquema de concesiones viales que se impulsa a través de la Red Federal de Concesiones.

El ministro de Obras Públicas, Jorge Meza, en diálogo con Radio Sudamericana, aseguró que “el corredor Belgrano es el único tramo que une dos rutas nacionales".

El funcionario señaló que la decisión nacional de transferir a privados el mantenimiento y conservación de rutas nacionales incluye importantes tramos de las rutas nacionales 12 y 16, pero deja fuera a la conexión que une ambos corredores en la ciudad de Corrientes.

“Advertimos que no se contempla quién se va a hacer cargo del mantenimiento y la conservación del Corredor Belgrano, que comprende aproximadamente seis kilómetros desde la rotonda Virgen de Itatí hasta el puente General Belgrano”, explicó.

Según detalló, esa traza está integrada por las avenidas Independencia, Pedro Ferré y 3 de Abril, y constituye el único enlace entre las rutas nacionales concesionadas. "Mientras un privado va a explotar y obtener ganancias a través del cobro de peajes, los correntinos tendrían que hacerse cargo durante más de 20 años del mantenimiento de este corredor", cuestionó.

Meza remarcó que se trata de una vía con una elevada circulación diaria. De acuerdo con datos de organismos viales, por el corredor transitan unos 25.000 vehículos por día

“Estamos hablando de un corredor fundamental dentro del corredor bioceánico. Una gran parte de quienes lo utilizan no son vecinos de Corrientes, por eso creemos que debería contemplarse un mecanismo de financiamiento específico para su conservación", sostuvo.

El ministro también advirtió que el costo no se limita al mantenimiento del pavimento. Señaló que cada accidente o emergencia genera la intervención de policías, bomberos, servicios de salud, inspectores de tránsito y ambulancias, recursos que actualmente son afrontados por la Provincia y el Municipio.

“Todo eso tiene un costo que corre por cuenta de los correntinos y que ningún concesionario va a reconocer. Ahí aparece la desigualdad que estamos planteando", afirmó.

Respecto de las alternativas planteadas, Meza indicó que una posibilidad sería aplicar una tasa o peaje adicional para quienes utilicen el corredor, aunque consideró que esa opción trasladaría una carga excesiva a los usuarios.

"Una persona tendría que pagar por usar el Corredor Belgrano, luego otro peaje al cruzar el puente y después uno más sobre la Ruta 12. Eso sería sumamente oneroso para el tránsito y generaría numerosos reclamos", argumentó.

Ante esta situación, la Provincia y la Municipalidad presentaron una impugnación administrativa durante el proceso licitatorio. Tras el rechazo preliminar de ese planteo, el caso llegó a la Justicia Federal.

"Hoy hay una causa en trámite y el juez habilitó una instancia para que pueda existir diálogo y negociación entre las partes", explicó.

No obstante, el ministro consideró que la solución más rápida sería una decisión política del Gobierno Nacional. En ese sentido, señaló que el gobernador Gustavo Valdés mantiene gestiones para alcanzar un acuerdo que permita garantizar el financiamiento del corredor.

"Nos asiste la razón cuando preguntamos quién se va a hacer cargo de este mantenimiento y cómo se va a financiar. Es un reclamo lógico y razonable", sostuvo.