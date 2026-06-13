Vischi pidió la cabeza a Manuel Adorni

nEl senador nacional por Corrientes Eduardo “Peteco” Vischi (UCR) sumó ayer críticas a la continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que lo involucra y reclamó una respuesta institucional del Poder Ejecutivo.

El legislador sostuvo que el caso ya está generando consecuencias políticas y administrativas para el Gobierno nacional.

“Es un problema del Gobierno nacional. Lo tiene que resolver porque cada vez le está generando más problemas; está inmovilizando al Gobierno y eso ya me parece que es bastante grave”, afirmó Vischi al referirse a la situación judicial de Adorni. El senador señaló que la responsabilidad de adoptar medidas corresponde exclusivamente al Ejecutivo nacional y remarcó la necesidad de evitar que el conflicto continúe afectando la gestión.

Vischi también fijó una postura personal sobre el tema y planteó que el funcionario debería haber sido apartado preventivamente mientras se esclarecen los hechos investigados. “Yo a nivel personal lo hubiese separado de inmediato, que resuelva sus problemas y después que vuelva”, declaró, marcando una diferencia respecto de la decisión del presidente Javier Milei de mantener al jefe de Gabinete en funciones.

Además de sus críticas por el caso Adorni, Vischi expresó preocupación por el rumbo económico del Gobierno y por el impacto del ajuste sobre las economías regionales.

Además de sus críticas por el caso Adorni, Vischi expresó preocupación por el rumbo económico del Gobierno y por el impacto del ajuste sobre las economías regionales. El senador reveló que mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, en la que le planteó que el esquema actual estaría favoreciendo principalmente a la minería, los hidrocarburos y el sector agropecuario, mientras otras actividades productivas quedarían rezagadas.



Según relató el legislador, consultó al ministro sobre la existencia de una estrategia específica para esos sectores y señaló: “Quería saber si tenían alguna estrategia y la verdad que creo que por ahora, o por lo menos me dejó entrever, que la idea es que el mercado se organice”. Con esa declaración, Vischi manifestó sus dudas respecto de la orientación económica adoptada por el Gobierno.



El senador sostuvo que el equilibrio fiscal se está alcanzando mediante una reducción generalizada del gasto que, a su entender, afecta políticas relevantes para el desarrollo social y productivo. “Creo que el Gobierno está priorizando muchísimo el equilibrio fiscal, con lo cual está tirando por tierra algunas políticas económicas. Ha tomado la decisión de no gastar, pero no gastar significa pegarle machetazo a los gastos”, expresó.



En esa línea, advirtió que el simple cese de pagos no constituye una solución sostenible si no se consideran sus efectos secundarios. “Cuando vos decís ‘yo no voy a gastar, no le pago a nadie’, bueno, obviamente tenés equilibrio fiscal. El tema es que te van quedando algunas cuestiones sensibles para resolver. Lo que yo entiendo es que el Gobierno debería ser más inteligente en qué se recorta y qué no”, concluyó Vischi, anticipando que seguirá de cerca el impacto del ajuste en Corrientes.

