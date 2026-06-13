Aguinaldo y plus para empleados estatales en Corrientes: así es el cronograma de pago

El Gobierno de Corrientes dio a conocer este sábado que el pago del Plus de Refuerzo y del medio aguinaldo de junio para trabajadores provinciales activos y jubilados comenzará el martes 16.

Según el cronograma oficial, el pago se extenderá hasta el lunes 22.

Cronograma de pago

DNI terminados en 0 y 1: martes 16 de junio (disponible en cajeros desde el sábado 13).

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 17 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 18 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 19 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 22 de junio (disponible en cajeros desde el sábado 20).

El beneficio alcanza tanto a trabajadores activos de la administración pública provincial como a jubilados y pensionados correntinos.

Con este esquema, la Provincia completará en cinco jornadas el pago conjunto del Plus de Refuerzo y el Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al primer semestre de 2026.