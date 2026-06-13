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Aguinaldo y plus para empleados estatales en Corrientes: así es el cronograma de pago

El Gobierno provincial confirmó las fechas de pago se extenderá hasta el lunes 22 de junio.

Por El Litoral

Sabado, 13 de junio de 2026 a las 08:11

El Gobierno de Corrientes dio a conocer este sábado que el pago del Plus de Refuerzo y del medio aguinaldo de junio para trabajadores provinciales activos y jubilados comenzará el martes 16. 

Según el cronograma oficial, el pago se extenderá hasta el lunes 22.

Cronograma de pago

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 16 de junio (disponible en cajeros desde el sábado 13).

  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 17 de junio.

  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 18 de junio.

  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 19 de junio.

  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 22 de junio (disponible en cajeros desde el sábado 20).

El beneficio alcanza tanto a trabajadores activos de la administración pública provincial como a jubilados y pensionados correntinos.

Con este esquema, la Provincia completará en cinco jornadas el pago conjunto del Plus de Refuerzo y el Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al primer semestre de 2026.

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