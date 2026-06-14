Las autoridades del Partido Liberal

El Partido Libera renovó autoridades en toda la provincia. Fue por listas de concenso. Los afiliados ratificaron las acciones de la actual conducción y renovaron el mandato del diputado Eduardo Hardoy, que seguirá como presidente de la fuerza más antigua de latinoamerica, por dos años más, con posibilidades de otros dos.

La vicepresidencia primera está a cargo de la intendenta de San Cosme, Verónica Maciel; la vicepresidencia segunda, Marcelo Frattini (concejal de Goya), y la tercera, la senador provincial, Lucrecia Lertora.

Los secretarios son la diputada provincial Natalia Romero y el ministro de Ciencia y Tecnología, Luciano Cabrera. La tesorera Silvia Cantero y el pro tesorero Francisco Romero, intendente de Itatí. El secretario de actas es el exconcejal capitalino, Julián Miranda Gallino.

También hubo listas de concenso en los todos comités departamentales.

El Partido Liberal de Corrientes (PL) es una fuerza política histórica fundada en 1856. El partido integran la alianza gobernante Vamos Corrientes (ECO + Vamos Corrientes) y fue una de las fuerzas más votadas en la provincia.

El PL resolvió suspender a la exdiputada Any Pereira por haber sellado alianza con La Libertad Avanza en 2025, cuando fue candidata a intendenta de Capital por la fuerza de Milei. Lo mismo sucedió con Ricardo "Caito" Leconte, quien lideró la lista de legisladores provincial de Milei en Corrientes. El actual diputado está suspendido en el Partido Liberal, fuerza por la que su padre, histórico dirigente liberal, fue gobernador y legislador nacional,