Juan Pablo Valdés reunió a su gabinete y evaluó los primeros seis meses de gestión

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó este martes por la mañana una reunión de gabinete en Casa de Gobierno, donde realizó un balance de los primeros seis meses de gestión y coordinó junto a sus ministros las próximas acciones de gobierno.

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial informó que durante el encuentro se evaluó el trabajo realizado en cada una de las áreas del Estado y se hizo un seguimiento de las políticas públicas implementadas hasta el momento.

“A seis meses del inicio de gestión, nos reunimos con el gabinete del Gobierno de Corrientes para evaluar el trabajo realizado y coordinar las próximas acciones”, expresó Valdés.

El gobernador señaló además que el análisis incluyó una mirada integral de la gestión, con metas y objetivos definidos para cada área, en el marco de una planificación estratégica orientada al crecimiento de la provincia.

Más empleo, inversión y oportunidades

En su mensaje, Valdés remarcó que el Gobierno provincial se prepara para los desafíos vinculados al desarrollo económico que busca impulsar junto al sector privado.

“Avanzamos con una planificación estratégica y un propósito central: generar más empleo, inversión y oportunidades para los correntinos”, sostuvo.

El mandatario destacó que la articulación entre el sector público y privado será clave para consolidar nuevas inversiones y potenciar la actividad productiva en distintos puntos de la provincia.

Balance y proyección de gestión

Asimismo, afirmó que su equipo de trabajo mantiene el compromiso de estar cerca de los ciudadanos y continuar mejorando la calidad de vida de los correntinos.

“Estamos transformando el presente de la educación, salud, infraestructura, producción e industria, mientras proyectamos el crecimiento ordenado de Corrientes para las próximas décadas”, afirmó Valdés.