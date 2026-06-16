Loan, el juicio: dos años después, con un rebelde perdonado y varios caos por resolver

Entre las 10 de la mañana y las cuatro de la tarde de este martes, el piscólogo Esteban Rossi Colombo tuvo seis abogados que lo pudieron defender de la imputación que pesa sobre él por el supuesto desvío de la investigación del caso Loan.

Ese episodio, insólito e inédito en la Justicia de Corrientes, muestra el espesor del caos con el que inició el juicio por la sustracción y el ocultamiento del niño de la localidad de 9 de Julio, ocurridos el 13 de junio de 2024.

"Al tribunal le faltó temperamento", resumió en una aparición ante los canales metropolitanos C5N, LN+ y TN el abogado defensor de Carlos Pérez y Victoria Caillava, Tito González.

Esa síntesis demuestra que, a las dificultades con las que se llegó a esta instancia, habrá que agregarle el dominio de muy pocos recursos por parte de los magistrados Fermín Ceroleni, Simón Bracco y Eduardo Belforte para administrar este primer tramo del juicio.

Tribunal integrado por los jueces Ceroleni (en el centro) Belforte a su derecha y Simón Bracco a su izquierda; luego, el sustituto Enrique Bosch.

El Escuadrón 48 de Gendarmería de Corrientes es donde ocurrió eso que pareció por momentos una escena teatral, en la que Rossi Colombo fue declarado en rebeldía y con orden de detención por no presentarse al juicio con su patrocinante -Patricio Damián Char Bodegue-, aunque luego logró un perdón por conectarse siete horas más tarde desde Tucumán y con un abogado llamado Segundo Delgado, que lo primero que hizo fue pedir que el debate se frene por 3 días para interiorizarse del caso y llevar adelante la defensa. Se lo denegaron y su participación en esta causa terminó a los pocos minutos.

Luego se abrió una verdadera rifa de abogados, en la que los letrados Martín Leiro primero, y Rodolfo "Fito" Baqué luego, se propusieron como patrocinantes probono del psicólogo. Pero les fueron rechazados sus ofrecimientos, con lo cual se ordenó que tenga defensa oficial: llamaron a Juliana Machado, pero no atendió, con lo que solo por este martes la defensa del hombre recayó en la doctora Mirtha Pellegrini, que, a su vez, ya defiende a la imputada Valeria López.

"Vinieron a entorpecer el caso y lo están logrando", dijo en la audiencia el fiscal Carlos Schaefer, que por estas horas confecciona un recurso de queja para solicitarle a la Cámara Federal de Casación que habilite en este proceso la participación de otros seis representantes del Ministerio Público.

Habrá que esperar entonces noticias de Comodoro Py, desde donde podría dar un giro el mecanismo de acusación.

Saber qué pasó con el chico y con qué fin llegaron 10 foráneos a guionar lo que parece un fraude, será complicado.

QUIÉNES ESTUVIERON

A la ausencia de Rossi Colombo hay que sumar la conexión remota a través de videoconferencia de la sospechosa Mónica Millapi, que permanece en prisión domiciliaria en Neuquén con una tobillera electrónica. Fueron los dos únicos imputados que no estuvieron este martes en la sala de audiencias organizada en un salón del Escuadrón de Gendarmería.

La primera en ingresar fue la tía de Loan, Laudelina Peña, seguida de Victoria Caillava y posteriormente Carlos Guido Pérez, su marido. Al llegar se propinaron un beso que causó indignación y murmullos entre las "madres corajudas", autoconvocadas en su mayoría de Goya, que reclaman la aparición del nene y se ubicaron en primera fila para seguir las alternativas del debate.

Todos los acusados estaban esposados y con chalecos antibala. Así también llegaron luego Nicolás "El americano" Soria, el marido de Laudelina, Bernardino Antonio Benítez, el excomisario Walter Adrián Maciel y el concubino de Millapi, Daniel "Fierrito" Ramírez.

Previamente y sin causar el mismo revuelo, habían ingresado quienes siguen en libertad este proceso: los denominados "falsos Dupuy" Alan Cañete, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Delfina Taborda, Pablo Núñez, Verónica Machuca Yuni y Valeria López.

CÓMO SIGUE

La audiencia del juicio por Loan seguirá este miércoles desde las 9,30 con la continuidad de la lectura del requerimiento de la fiscalía y luego de la querella, es decir, los cargos que pesan sobre cada uno de los 17 imputados a partir de los presuntos roles que desempeñaron y las acciones u omisiones por las que serán juzgados.

Posteriormente inicia una etapa en la que los defensores pueden plantear nulidades y asimismo, en otro capítulo de este miércoles (si el tiempo lo permite) habrá lugar para indagatorias, en las que los acusados podrán hacer uso de la palabra para defenderse.

Y el jueves, desde las 9.30 iniciarán las testimoniales, para las que fueron citados en primera medida los padres del niño, José Peña y María Luisa Noguera, así como el hermano mayor, Mariano.

Luego se deberán presentar a declarar más de 150 testigos citados, en lo que parecen serán al menos seis meses de proceso oral.