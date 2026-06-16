Así continúa hoy el juicio por Loan en Corrientes

Este miércoles se realizará la segunda audiencia en el juicio por el caso de Loan Danilo Peña, el niño que fue sustraído y oculto hace dos años en 9 de Julio, Corrientes. El Tribunal Oral Federal marcará el inicio desde las 9,30 en el Escuadrón 48 de Gendarmería.

Con 15 imputados siguiendo las alternativas del debate desde la sala y otros dos conectados vía remota, el proceso continuará este miércoles con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio formulados por la fiscalía federal, en primera instancia y por la querella de los doctores María Belén Russo Cornara y Patricio Alejandro Vecchi luego.

Cuando culmine esa etapa, iniciada este martes en el primer día, se hará lugar a planteos de nulidad por parte de las defensas.

Y posteriormente podrán hablar en indagatorias los acusados. Todos lo hicieron en primera instancia, algunos más de una vez.

Madres autoconvocadas que sostienen el reclamo de aparición de Loan, este martes en el iniicio del debate.

Bernardino Antonio Benítez, por ejemplo, declaró tres veces en la etapa investigativa, generando una defensa en la que plantea que fue el primero en salir a buscar al niño luego de la última vez que se lo vio en el naranjal atrás de la casa de la abuela Catalina.

"Si surge la necesidad van a declarar", dijo este martes el abogado defensor de Carlos Pérez y Victoria Caillava, Tito González.

Mientras que quien aseguró la participación de su defendida en la ronda de indagatorias -al menos ayer- fue la abogada Mónica Chiribín.

Tras esos pasos que se esperan que sean dados a partir de hoy, miércoles, se vendrán las testimoniales que, en principio, fueron programadas desde este jueves 18 de junio.

Y los primeros testigos citados fueron los padres del nene, José Peña y María Luisa Noguera, así como el hermano mayor, Mariano.