Polich constató el avance de obras en el centro de Transferencia de Residuos

El intendente Claudio Polich recorrió este jueves al mediodía el Centro de Transferencia de Residuos del barrio Pirayuí, donde el municipio ejecuta nuevas y estratégicas obras. Se trata de un sitio en que se reciben y depositan residuos secos y de gran dimensión. De esta forma, se busca fomentar la separación de residuos y evitar la generación de minibasurales en la ciudad.





Actualmente, en el predio se está realizando la carpeta de hormigón de las celdas donde se reciben los residuos. La intervención permitirá mejorar y ampliar la capacidad de recepción y almacenamiento. “Estamos dando todas las condiciones para poder trabajar con comodidad”, detalló el jefe comunal sobre las mejoras.





Polich recorrió el lugar y destacó su importancia dentro de las políticas ambientales municipales. "Muchas empresas están usando este sitio para disponer residuos de gran volumen y secos. Acá se realiza una clasificación y luego con nuestra logística avanzamos en la disposición final", explicó.





En este marco, el intendente anticipó que se agregará un nuevo Centro de Transferencia de Residuos a los tres existentes en la ciudad. “La idea es optimizar el sistema de recolección de residuos y evitar la proliferación de minibasurales”, remarcó.





Por último, convocó a la comunidad a sumarse al cuidado del ambiente. "Queremos trabajar juntos para solucionar este problema que no es solo de la gestión municipal, sino de toda la sociedad. Estamos invirtiendo en infraestructura y equipamiento para lograr el mejor servicio posible en la ciudad de Corrientes", culminó Polich.







Cómo funcionan



Por su parte, el secretario de Servicios Públicos municipales, Ignacio Maldonado Yonna, explicó el funcionamiento del centro. En este marco, indicó que en este espacio reciben residuos secos, así como escombros, muebles en desuso, ramas y restos de poda, entre otros.

Existen tres centros en la Capital: en el barrio Pirayuí (en calle Milán, entre Suecia y calle 452); en el barrio Hipódromo (calle Rizzuto, entre 22 de Mayo y 24 de Mayo) y en el barrio Sapucay (Ruta Provincial N°5, kilómetro 4, entre Hernán Félix Gómez y Roberto Bibiano Palma). Funcionan todos los días de 8 a 20.





"Las empresas pueden traer sus residuos secos y los vecinos también. En el caso de que no tengan medios para traerlos, pueden llamar al 147 para gestionar el traslado con alguno de los servicios", indicó Maldonado Yonna. Asimismo, aclaró que no se reciben en el lugar residuos peligrosos, aceites, lubricantes ni orgánicos.





"Venimos a lo largo de este año creciendo en la cantidad de volumen gracias a un trabajo articulado con las empresas y también con los vecinos. Esto lo que busca es generar un lugar de disposición para evitar la generación de minibasurales", remarcó finalmente el secretario.



