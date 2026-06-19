Descentralización de la Dpec: Juan Pablo Valdés habilitó oficinas y entregó vehículos

El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó este viernes el acto oficial de inauguración de las nuevas oficinas comerciales y operativas de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec), emplazadas en el corazón del barrio 17 de Agosto. La habilitación de la estructura edilicia estuvo acompañada por la entrega de una flota de vehículos destinados a robustecer las tareas de las cuadrillas técnicas en las calles.

La nueva sede interdistrital se localiza en un punto estratégico periférico: la intersección de la calle Trento y la colectora de la Ruta Nacional N.º 12.

Con este emplazamiento, el Gobierno busca resolver las asimetrías logísticas que ralentizaban las intervenciones en el sector sur y oriental de la ciudad, un área periférica que experimentó un marcado crecimiento demográfico en las últimas décadas y cuya demanda eléctrica requería de bases de proximidad.

Descentralización operativa para acortar tiempos de contingencia

El gobernador Valdés explicitó el impacto que tendrá la nueva traza logística en la vida cotidiana de los usuarios y en los esquemas de contingencia invernal y estival.

"Este centro administrativo va a permitir a la gente tener a la Dpec más cerca, pero también nos va a permitir dar una respuesta mucho más rápida a las emergencias y los servicios", dijo.

Señaló que "toda la gente que opera desde este centro estaba ubicada en el otro lado de la ciudad y, cuando se llamaba, los dispositivos al servicio de la guardia se encontraban distantes de su punto de atención".

Valdés fundamentó que los traslados desde las bases operativas céntricas originales representaban demoras críticas debido a que las camionetas de los servicios técnicos debían transitar varios kilómetros de congestión urbana antes de arribar a los puntos de necesidad.

La instalación en el barrio 17 de Agosto funcionará de manera dual: por un lado, como boca de trámites comerciales y cobros, y por el otro, como base de operaciones de la guardia técnica, optimizando los sistemas de patrullaje preventivo.

Inversión en flota y control de pérdidas de energía

La puesta en valor de la infraestructura civil se complementó con la inyección de vehículos nuevos para el parque automotor de la prestataria de energía. El equipamiento logístico apunta a dotar a los operarios de los insumos de movilidad necesarios para maximizar la cobertura del territorio.